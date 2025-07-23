شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بستانجي ينضم لمعسكر زد في الإسكندرية.. والفريق يواجه الاتحاد ودياً والان مع تفاصيل الخبر

انتظم عبد الله بستانجي لاعب الأهلي السابق في معسكر فريقه الجديد زد، بعد اتمام إجراءات التعاقد معه ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويصبح عبد الله بستانجي ثالث صفقات زد في الميركاتو الصيفي بعد أحمد عاطف وأومارا كيتا، بخلاف عودة الثلاثي عيد الله بكري وحازم العسكري ورأفت خليل من الإعارة.

ويخوض فريق زد مباراة ودية أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن برنامج الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

في شأن جديد ، كشف مصدر داخل نادي زد تطورات صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين.

أكد المصدر أن الصفقة انتهت بنسبة 90% ولكن الموضوع يتوقف على قيام إدارة نادي الزمالك بتحويل المبالغ المتفق عليها، من أجل إتمام الصفقة والاتفاق على بعض البنود الخاصة في عقد بيع اللاعب إلى القلعة البيضاء.

أوضح المصدر أنه بمجرد الانتهاء من قيام الزمالك بتحويل قيمة الصفقة والاتفاق على بعض البنود سيتم منح الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب، وإخطار الجهاز الفني بأن يقوم اللاعب بمغادرة معسكر فريقه الحالي، من أجل الانضمام إلى الزمالك.

أضاف المصدر أن محمد إسماعيل لا يزال متواجد في معسكر فريقه المقام حاليا تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، وعند الاتفاق على كل البنود سيقوم اللاعب بمغادرة المعسكر والانضمام إلى الزمالك.

في ذات السياق، كشف مصدر مطلع داخل نادي زد أن محمد إسماعيل، لاعب زد، لا يزال متواجدًا حاليًا داخل معسكر الفريق المقام فى محافظة الإسكندرية، وسط استمرار المفاوضات مع نادي الزمالك لحسم انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.