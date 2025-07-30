الامارات | «الأبيض» يواجه ليتشي الإيطالي استعداداً لعُمان وقطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مباراته الودية الأولى مع فريق ليتشي الإيطالي، على استاد «جينباخر أنيو»، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا، في إطار التحضيرات لمواجهتي منتخبي عُمان وقطر يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل توالياً، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

يُذكر أن معسكر المنتخب في النمسا سيستمر حتى السادس من الشهر المقبل، علماً بأن آخر مباراة ودية خاضها المنتخب كانت في السادس من يناير 2024، أمام نظيره العماني، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2024 التي أُقيمت في قطر.

وتُعدّ هذه المباراة فرصة ذهبية للجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، للتعرّف عن قرب إلى لاعبيه، والوقوف على مستوياتهم الفنية، خصوصاً العناصر الجديدة التي تم استدعاؤها للمرة الأولى ضمن القائمة الأخيرة.

وكان «الأبيض» قد بدأ معسكره الخارجي في 26 الجاري، حيث خاض خلاله تدريبات صباحية ومسائية مكثفة، ركز فيها الجهاز الفني على تجهيز المنتخب بدنياً ونفسيا وفنياً وتكتيكياً، للوصول إلى الجاهزية التامة قبل الاستحقاق المرتقب.

ومن المتوقع أن يمنح كوزمين الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراة، خصوصاً بعد تقلص القائمة إلى 28 لاعباً، عقب مغادرة اللاعب ماجد حسن للمعسكر، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته وحاجته إلى العلاج والراحة، إثر تعرّضه للإصابة خلال مشاركته مع ناديه الشارقة في إحدى المباريات الودية.

ويسعى كل لاعب في صفوف المنتخب إلى إثبات جدارته الفنية، خصوصاً أن القائمة تضم خمسة وجوه جديدة ترتدي قميص المنتخب للمرة الأولى.

ويُتوقع أن يستغل الجهاز الفني هذه التجربة لتطبيق خططه الفنية والتكتيكية، وربما الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراتي الملحق.

وكان المدرب السابق للمنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، يُفضّل عدم خوض مباريات ودية قبل الاستحقاقات الرسمية، على الرغم من حاجة المنتخب الماسة إليها، خصوصاً أثناء مشاركته في المجموعة الأولى من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات: إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وسيقف الجهاز الفني خلال مباراة اليوم، كذلك، على الحالة البدنية والفنية للاعبين، بعد خروجهم من موسم كروي طويل، ومشاركتهم في معسكرات الإعداد الخارجية مع أنديتهم، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وعلى الرغم من أن فريق ليتشي الإيطالي عانى في الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، وكاد يهبط إلى الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، فإنه يضم عناصر مميزة، ما يجعل المواجهة معه مفيدة جداً للاعبي المنتخب، نظراً إلى مستوى الاحتكاك مع لاعبين متمرسين في الدوريات الأوروبية.

. المباراة فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، خصوصاً العناصر الجديدة.

. من المتوقع أن يمنح كوزمين الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراة.