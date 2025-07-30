أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية أحكامًا بحق ستة أشخاص على خلفية مقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان عام 2022، فيما أكد مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" أن المحكومين الستة ينتمون إلى حزب الله.
ويُذكر أن الجندي الأيرلندي شون روني، البالغ من العمر 23 عامًا، قُتل في 15 كانون الأول 2022، عندما تعرضت المركبة التي كانت تقله ضمن دورية لـ"يونيفيل" لإطلاق نار في جنوب لبنان. ويُعد هذا الهجوم أول حادث مميت يستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصدر أمني لبناني: المدانون الستة بقتل جندي "اليونيفيل" الأيرلندي جميعهم من حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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