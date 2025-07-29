شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام الأغانى الوطنية: مستقبل وطن يبدأ مؤتمره الختامي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بدء حزب مستقبل وطن مؤتمره الجماهيري الختامي بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور حاشد من المواطنين وقيادات الحزب، وذلك وسط أجواء احتفالية نابضة بالحماس والانتماء الوطني.

حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتخللها بث للأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية، و اعلام حزب مستقبل وطن في مشهد يعكس حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الحزب ومرشحوه .

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء الأمانة المركزية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب كافة مرشحي الحزب بنظامي الفردي والقائمة على مستوى محافظة القاهرة.

ويخوض حزب مستقبل وطن الانتخابات على أساس برنامج واضح يرتكز على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الحزب يمثل ظهيرًا سياسيًا قويًا للدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

ويُعد هذا المؤتمر تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي نظمها الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وعرض الرؤى الانتخابية لمرشحي الحزب.