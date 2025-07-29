شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فؤاد سليم: المشاركة بقوة فى الانتخابات دليل علي وعي الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم خلال مشاركته اليوم بمؤتمر حزب مستقبل وطن، أن مستقبل مصر أمانة فى يد الجميع وأن المشاركة فى الانتخابات بقوة يوضح مدى الوعى للمواطنين، مقدما التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى.

ومن جانبها أكدت الفنانه سلوى عثمان أنها سعيدة، بالحضور بحزب مستقبل وطن، وبالعدد الكبير المتواجد لدعم الحزب وأن النزول للانتخابات ضرورة حتمية للكل ولابد من الجميع المشاركه فى الانتخابات.

وأشارت أنه يجتمع اليوم أكثر من 20 الف مواطن، بأستاد القاهرة وذلك لاظهار التأييد لحزب مستقبل وطن والمعروف بشعبية بين المواطنين.

كما تم عرض فيلم توثيقي عن فعاليات الحزب و تنظيم أكثر من 150 مؤتمر خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، فى إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور حاشد من المواطنين وقيادات الحزبو الذي بدء بالسلام الوطني ، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحماس والانتماء الوطني، حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتخللها بث للأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية، و اعلام حزب مستقبل وطن في مشهد يعكس حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الحزب ومرشحوه .

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء الأمانة المركزية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب كافة مرشحي الحزب بنظامي الفردي والقائمة على مستوى محافظة القاهرة.

ويخوض حزب مستقبل وطن الانتخابات على أساس برنامج واضح يرتكز على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الحزب يمثل ظهيرًا سياسيًا قويًا للدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

ويُعد هذا المؤتمر تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي نظمها الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وعرض الرؤى الانتخابية لمرشحي الحزب.