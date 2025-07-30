شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لحقوق الإنسان يهنيء ثلاثة من أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التهنئة والتقدير إلى أعضاءه الدكتور أنس جعفر، و الدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة نيفين مسعد بمناسبة فوزهم بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2025، والتي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة خلال اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة.

وأعرب المجلس عن اعتزازه البالغ بهذا التقدير الرفيع الذي يمثل اعترافا مستحقا بإسهامات علمية وفكرية ومجتمعية بارزة كان لها أثر واضح في مجالات التعليم، والبحث الأكاديمي، وصناعة السياسات العامة، فضلاً عن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة.

وأكد المجلس أن فوز ثلاثة من أعضاءه بهذه الجائزة الوطنية الرفيعة يُجسد المكانة العلمية والمهنية الرفيعة التي يتمتع بها أعضاؤه ويضفي مزيدا من القيمة علي مكانة المجلس ودوره الحقوقي الوطني المستقل.

وثمن المجلس هذا التكريم بوصفه تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء والإسهام الجاد في صياغة الوعي العام وبناء منظومة معرفية تؤمن بقيم الحوار والانفتاح واحترام الحقوق والحريات.