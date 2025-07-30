شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج لأهمية المشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعا حزب حماة الوطن، أبناء مصر بالخارج إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشار الحزب، إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق المساواة بين أبناء الوطن في الداخل والخارج من حيث الحقوق والواجبات، وبينها حق التصويت في اختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة.

وأكد حماة الوطن، إلى أن هناك جهود كبيرة تمت في شأن تسهيل وصول المصريين في الخارج إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يحتم على الجميع ضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي.

ودعا الحزب، الجاليات المصرية في الخارج إلى أهمية القيام بدورها في تقديم الدعم والمساعدة لجميع المواطنين، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم خلال يومي الانتخابات، في ضوء الدور المجتمعي لهذه الجاليات، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.