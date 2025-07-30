شكرا لقرائتكم خبر عن 53.8 % نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم، النتيجة النهائية لامتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2024-2025، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالفرقة 772 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 53.8% بعد امتحانات الدور الأول.



وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الناجحين والمنقولين إلى الفرقة الثانية بلغ 413 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب الراسبين 359 طالبًا بنسبة بلغت 46.2%.

وأشار النعماني إلى أن عدد الحاصلين على تقدير عام "ممتاز" بلغ 207 طالب بنسبة 27%، بينما حصل 72 طالبًا على تقدير "جيد جدًا" بنسبة 9.4% فيما حصل 38 طالبًا على تقدير "جيد" بنسبة 4.9%.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الكلية حرصت على إعلان النتائج بشفافية تامة، وفق قواعد الرصد والتصحيح المعتمدة، مع مراعاة الدقة الكاملة في كل مراحل العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب في السنوات الدراسية القادمة.

