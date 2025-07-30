شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة القومية للزلازل: زلزال شرق روسيا مركزه منطقة الحزام النارى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف الهادى، رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن الزلزال الذى ضرب أقصى شرق روسيا، فجر الأربعاء، بقوة تجاوزت 8.7 درجة على مقياس ريختر أعقبه "تسونامي" وصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 4 أمتار، مركزه يقع فى منطقة نشطه زلزالياً، وهي منطقة تعرف باسم الحزام الناري فى المحيط الهادى ويحدث فيها 85% من الزلال التى يشهدها العالم.

وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، لليوم السابع، أن هذه المنطقة نشطة للغاية وغير محددة السلوك ولكنها فى نفس الوقت بعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان.

ولفت إلى أن هذا الزلزل ليس الأعنف على مر التاريخ، فلا أحد ينسي زلزال 2004 فى إندونيسيا، الذى كانت قوته 9 ريختر وتسبب فى مقتل 250 ألف شخص وقتها.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.