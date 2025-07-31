شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاذيب العشر" لـ"أهل الشر".. الخارجية تنشر ردًّا وافيًا على ادعاءات حصار غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج على الادعاءات الإخوانية والإسرائيلية حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستعرضت في عشر نقاط الادعاءات التي يرددها أهل الشر ضد مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية انفوجراف يستعرض كافة الأكاذيب الخاصة بمعبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية وفندت ذلك بالأدلة والاحصائيات الدلالة على ذلك.