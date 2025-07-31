شكرا لقرائتكم خبر عن افتح التعليقات يا شيخ.. هجوم عنيف على الإخوانى كمال الخطيب بمواقع التواصل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور لافت، أقدم كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، على إغلاق خاصية التعليقات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي طالته على خلفية مشاركته فى مظاهرات ضد مصر فى تل أبيب.

وكان الخطيب قد نشر عدة تدوينات أعرب فيها عن تأييده للاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرًا أمام السفارة المصرية في تل أبيب.



كمال الخطيب يغلق التعليقات

ردود الفعل على مواقف الخطيب جاءت عنيفة من جانب شريحة واسعة من المتابعين العرب، الذين اعتبروا أن دعمه لمظاهرات تُنظّم في "كيان محتل" ضد دولة عربية بمثابة "انزلاق سياسى" وتناقض مع ثوابت القضية الفلسطينية.

الانتقادات المتزايدة دفعت الشيخ الخطيب، المعروف بنشاطه الديني والسياسي، إلى إغلاق التعليقات مؤقتًا، دون أن يصدر أي توضيح رسمي بشأن ذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت بالغ الحساسية، حيث يشهد المشهد الإقليمي تصاعدًا في التوترات على خلفية العدوان المستمر على غزة، وسط مطالبات شعبية ورسمية بتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات، بدلاً من تبادل الاتهامات.