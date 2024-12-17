شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلّق على الأوضاع الداخلية لسوريا.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

تطورات الوضع في سوريا

مستقبل سوريا

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تراقب من كثب تطور الوضع في سوريا، بعد أن أصبحت معظم أراضي البلاد تحت سيطرة تحالف جماعات المعارضة المسلحة.وتعرب موسكو عن أملها أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم.وذكرت بخصوص تطور الوضع في سوريا، إن "موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا".وأشارت الخارجية إلى أن معظم أراضي البلاد باتت تحت سيطرة تحالف من الجماعات المسلحة العاملة تحت قيادة ما يسمى بقيادة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع.وتابع البيان: "نلاحظ التصريحات التي أدلى بها ممثلو السلطات الجديدة بشأن اعتزامهم المساعدة في تحسين أداء أجهزة الدولة، والحفاظ على النظام والأمن، والقمع الصارم لأعمال العناصر الإجرامية، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القانون".كما أكدت الخارجية، أن "المسلمين والمسيحيين عاشوا معا على أراضي سوريا منذ قرون عديدة... ونأمل أن تظل سوريا وطنا لجميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية".وأكدت روسيا أنه من المهم بالنسبة لها أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل البلاد، قائلة: "إننا على قناعة بأن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تطورت بين شعوب بلدينا خلال العقود الماضية ستستمر في التطور بشكل بناء".وكانت روسيا منحت الرئيس المخلوع بشار الأسد اللجوء بعدما أطاحت به فصائل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من الشهر الجاري.