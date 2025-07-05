شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بلدية جوندومار شمال البرتغال، إن مراسم جنازة لاعب نادى ليفربول ديوجو جوتا تقام اليوم السبت، ومن المتوقع حضور اللاعبين الذين لا يزال معظمهم في عطلة صيفية، كما خصص نادي ليفربول رحلة جوية إلى البرتغال من أجل تمكين اللاعبين والمسؤولين من حضور مراسم جنازة المهاجم البرتغالي للفريق جوتا، الذي تُوفى رفقة شقيقه أندريه سيلفا، الخميس، في حادث سيارة مأساوي.

ومن جانبه، أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وهداف فريق ليفربول عن حزنه العميق لوفاة جوتا وشقيقه.

وفي مراسم خاصة مماثلة أُقيمت، الجمعة، انضم رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو وأندريه فيلاش-بواش رئيس نادي بورتو ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينكا بالإضافة إلى وكيل أعمال جوتا منذ فترة طويلة جورجي منديز إلى أفراد عائلة الشقيقين بينهم روت كاردوسو، التي تزوجت ديوجو قبل أسابيع قليلة.

وقال بروينكا أثناء مغادرته المراسم "إنها لحظة ألم مفجع للعائلة التي علقت في هذا الحادث المأساوي.. كان ديوجو رمزا للموهبة التي تمثلها كرة القدم البرتغالية وقدرتها على توليد الوحدة حول شخص ما".

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد نظم مراسم تكريم مؤثرة في ملعب أنفيلد، تخليداً لوفاة اللاعب ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، الذين فقدا حياتهما في حادث مأساوي وقع في إسبانيا صباح أمس الخميس.

وأظهرت الصور تجمعاً لقائد الفريق السابق جوردان هندرسون وبعض الجماهير، حيث وُضعت أكاليل الزهور وأضاءت شموع حداداً على روح اللاعب وشقيقه.

ويُعتقد أن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورجيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا وانحرفت مركبتهما على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.