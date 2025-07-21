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شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لنتائج الثانوية العامة في مصر.. اعرف الموعد وآخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر، الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، إن الوزارة تعمل على قدم وساق للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من يوليو، على أن تُتاح للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا.
وبين أن كل الجهود تُبذل للانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.
نتيجة الثانوية العامة 2025وعن موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2025، أوضح أن الجهود منصبة وهناك اهتمام بظهورها، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
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ترقب لنتائج الثانوية العامة في مصر.. اعرف الموعد وآخر المستجدات - وكالات
وأوضح أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من يوليو، على أن تُتاح للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا.
وبين أن كل الجهود تُبذل للانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.