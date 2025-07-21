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نتيجة الثانوية العامة 2025

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ترقب لنتائج الثانوية العامة في مصر.. اعرف الموعد وآخر المستجدات - وكالات

الدمام - شريف احمد - يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر، الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، إن الوزارة تعمل على قدم وساق للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.وعن موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2025، أوضح أن الجهود منصبة وهناك اهتمام بظهورها، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.وأوضح أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من يوليو، على أن تُتاح للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا.وبين أن كل الجهود تُبذل للانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.