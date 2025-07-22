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رسميًا.. وزارة التربية والتعليم المصرية تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

رسميًا.. وزارة التربية والتعليم المصرية تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية رسميًا، اعتماد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، بنسبة نجاح 79.2% (النظام الجديد) و72.7% (النظام القديم).
كما اعتمد الوزير قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 لجميع الشعب.
وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في شعبة علمي بالنظام الجديد للثانوية العامة بلغت 85.8%.
وبلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بالنظام الجديد للثانوية العامة 73.6%.
أما نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بالنظام القديم للثانوية العامة، فبلغت 73.1%.
وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة بالنظام القديم للثانوية العامة 68.4%.
كما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بالنظام القديم للثانوية العامة 73.4%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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