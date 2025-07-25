شكرا لقرائتكم خبر عن المتطرف إيتمار بن غفير: "أؤيد تجويع سكان قطاع غزة" والان مع تفاصيل الخبر

في تأكيد لمخالفة القوانين الإنسانية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى تجويع أهالي قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 202.

وكتب المتطرف بن غفير على موقع إكس اليوم الجمعة: في الواقع لا يوجد جوع في غزة، لو كانوا جائعين، لكانوا قد أعادوا المختطفين إلى منازلهم، أنا أؤيد تجويع سكان غزة".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية، قطاع غزة الفلسطينية، برا وبحرا وجوا، وتمنع عنه الماء والغذاء والدواء، وقد أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، أن طفلًا من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومًا بعد يوم.

وأفاد المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، الخميس، أن معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرق الوكالة الأممية يعانون الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل، مشيرًا إلى وفاة أكثر من مئة شخص جوعًا، غالبيتهم العظمى من الأطفال.

وأوضح أن الآباء والأمهات يعانون الجوع الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، وأولئك الذين يصلون إلى عيادات "الأونروا" ليس لديهم الطاقة أو الطعام أو الوسائل لاتباع النصائح الطبية، وأن الأزمة المتفاقمة في غزة تؤثر في الجميع، بمن فيهم العاملون الصحيون في القطاع الذي مزقته الحرب.

ودعا لازاريني إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني، بتقديم المساعدات بشكل غير مقيد ودون انقطاع إلى غزة وشعبها، مبينًا أن لدى "الأونروا" ما يعادل ستة آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية في الأردن ومصر، تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.