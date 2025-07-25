شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد الصحفى آدم أبو هربيد جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفى آدم زكريا أبو هربيد، الذى استشهد أمس، جرّاء قصف إسرائيلى مباشر استهدف خيمة عائلته فى منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف الصحفيين والمدنيين العزّل.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن استهداف الصحفيين بشكل متعمد، ومنهم الشهيد آدم أبو هربيد، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القرار 2222 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يضمن حماية الصحفيين في مناطق النزاع".

وأكدت النقابة أن الاحتلال، الذي ارتكب المجازر المروعة بحق الصحفيين منذ بداية عدوانه على غزة، يهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الإعلاميين، إلا أن دماء الشهداء من الصحفيين ستبقى نبراسًا يضيء درب الحرية والكلمة الصادقة.

ودعت النقابة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك الفوري والفعّال لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمهم ضد الإعلام الفلسطيني.