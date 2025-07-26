شكرا لقرائتكم خبر عن زالزال قرب جزر توكارا اليابانية بقوة 4.3 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم /السبت/ أن زلزالا بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بالقرب من جزر "توكارا"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، إلا أنه لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.