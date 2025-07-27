شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ عبدالله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتى ، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة، وأضاف "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمس الحاجة، برا وجوا وبحرا، مؤكدا على استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على الفورفي ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وأودت بحياة أكثر من 1100 فلسطيني بسبب الجوع؛ مشددا على التزام بلاده بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدعم يبقى راسخًا لا يتزعزع. وفق " وام."

وأشار بن زايد على أن الإمارات تواصل تصد الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني؛ مضيفًا: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا وجوًّا وبحرًا.. وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور".

ويواجه قطاع غزة أزمة مجاعة متفاقمة تهدد حياة أكثر من 2 مليون نسمة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والحصار الإسرائيلي المشدد، وانهيار منظومة الإمداد الغذائي منذ إغلاق المعابر الحدودية في مايو الماضي، بعد سيطرة إسرائيل عليها، وسط تحذيرات عربية وإقليمية ودولية من وقوع كارثة إنسانية كبيرة إذا لم يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام.

وكشف تقييم حديث صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، وأفاد بأن نسبة هائلة من السكان تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأدانت 25 دولة غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، الأسبوع الجاري، ما وصفته بـ "تقطير" المساعدات على الفلسطينيين، وقالت إنه "أمر مروع" أن يسقط أكثر من 1000 مدني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وطالبت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية، الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري.

ووفقاً للأمم المتحدة، حتى 26 يوليو الجاري، قتلت القوات الإسرائيلية 1100 فلسطيني أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، فضلاً عن إصابة الآلاف.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وبنسبة تجاوزت 40% من إجمالي المساعدات المقدمة، ومنذ اندلاع الأزمة، بذلت الإمارات جهوداً حثيثة لإغاثة أبناء القطاع إذ قدمت أكثر من 65 ألف طن من الإمدادات الإغاثية والغذائية والطبية.

والاثنين الماضي، أرسلت الإمارات سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة، ضمن جهود الإمارات في إغاثة الشعب الفلسطيني، وحملت السفينة 7166 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وغيرها.

وتوكد هذه المساعدات والمبادرات المتواصلة دور الإمارات الراسخ ومبادئها الثابتة في دعم الأشقاء في فلسطين خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

وسبق أن أرسلت الإمارات 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، لتوفير الاحتياجات اليومية من الخبز لأكثر من 420 ألف شخص، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل القطاع، كما أقامت 6 محطات لتحلية المياه تنتج 1.2 مليون جالون مياه يومياً، يستفيد منها 600 ألف نسمة من سكان القطاع، كما أرسلت العديد من صهاريج المياه عبر سفن المساعدات التي وصلت إلى أكثر من 10 سفن.