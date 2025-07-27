شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القصف استهدف شقة سكنية بالقرب من فندق الأمل غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء ، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأجبرت المواطنين في "حي البياضة" على إغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المركبات واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



وفي السياق، واصل المستعمرون اعتداءاتهم على المزارعين في البلدة، إذ أجبروهم على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي الشيخ"، فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من المزارعين وحققوا معهم وهددوهم بالاعتقال في حال عودتهم إلى أراضيهم.