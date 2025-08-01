شكرا لقرائتكم خبر عن "الدستور الأردنية" تشيد بدعم مصر للقضية الفلسطينية: ضمير الأمة النابض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الدستور الأردنية الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، واصفة إياها بالـ"قلب النابض" للأمة العربية فى مقال نشر الخميس، ودحض كاتب المقال كل الدعاوى والأكاذيب التى تتهم مصر بغلق المعبر وتجويع أهالى غزة، مسلطا الضوء على كم المساعدات التى أدخلتها مصر إلى القطاع، ومناوراتها الدبلوماسية للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وقال كاتب المقال: "في كل مفترق حرج تمر به القضية الفلسطينية، كانت مصر حاضرة بثقلها، بعقلها، وبنبضها العربي الأصيل. من معابرها فتحت الأبواب للحياة، ومن صوتها علا النداء الدائم لوقف العدوان ورفع الحصار، ومن دبلوماسيتها خرجت مبادرات تُحسب لها لا عليها"، مردفا أن مصر اختارت انتهاج سياسة "عدم الاستعراض" لنصرة أهالى غزة طوال عامى الحرب.

وأضاف الكاتب: "مصر لم تتاجر بالقضية، بل احتضنتها كأخت كبرى، لا تساوم ولا تبتز، بل تسعى إلى تهدئة تحفظ الدماء، وإلى وحدة فلسطينية تُعيد للقضية مكانتها".