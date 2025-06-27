وزارة الصحة تشارك في اجتماع خليجي لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت وزارة الصحة في الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في مدينة الرياض، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الدكتور محمد بن عبدالله البتال، ووكيل وزارة الصحة للتعاون الدولي راكان بن دهيش، وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.

وناقش المشاركون جهود دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، بما ينسجم مع الإستراتيجية الخليجية الموحدة في هذا المجال.

وشهد الاحتفال إبراز جهود المملكة في مكافحة المخدرات من خلال التكامل الفاعل بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، حيث تنفذ الوزارتان مع عدد من القطاعات برامج وطنية مشتركة للوقاية والعلاج، وتعزيز التوعية المجتمعية، إضافةً إلى تطوير خدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة للمتعافين.

ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لدور المجلس في دعم التكامل الخليجي في التصدي لآفة المخدرات وتعزيز الأمن الصحي والمجتمعي لدول المجلس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط