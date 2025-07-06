شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من متحور كورونا الجديد "ستراتوس" سريع الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت السلطات الصحية البريطانية تحذيرًا عاجلًا بشأن متحور جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم "ستراتوس" (XFG)، وسط مؤشرات على انتشاره السريع في البلاد وتفوقه على السلالات الأخرى.

وفقًا لتقرير وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)، يشكل متحور "ستراتوس" حاليًا 40% من حالات الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة، بعد أن كان يمثل 10% فقط في مايو الماضي.

"متحور فرانكشتاين" يثير القلق

ووفقا لموقع kurd 24 يصف الخبراء السلالة الجديدة بـ"متحور فرانكشتاين" نظرًا لتركيبته الجينية الهجينة الناتجة عن إصابة مزدوجة بسلالتين مختلفتين من الفيروس. هذا الاندماج أفرز متحورًا يتمتع بقدرة عالية على الانتشار ومقاومة جزئية للمناعة، لكن دون زيادة في شدة الأعراض.

منظمة الصحة العالمية: سلالة مرشحة للهيمنة عالميًا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن يصبح "ستراتوس" السلالة المهيمنة في الفترة المقبلة على مستوى العالم. وأكدت المنظمة أن المتحور لا يبدو أكثر خطورة من سلالات أوميكرون السابقة، لكن سرعة انتشاره تستدعي المراقبة الدقيقة.

بحة الصوت.. العرض اللافت

من الأعراض اللافتة التي يتميز بها "ستراتوس" بحة الصوت، والتي قد تظهر كصوت أجش أو خشن، وهو عرض غير شائع في المتحورات السابقة التي ارتبطت غالبًا بالسعال الحاد والحمى والإرهاق.

تحورات في بروتين سبايك

أوضح الخبراء أن "ستراتوس" يحتوي على طفرات فريدة في بروتين سبايك تمكنه من التهرب جزئيًا من المناعة المكتسبة سواء عبر الإصابة السابقة أو اللقاحات.

رغم عدم وجود أدلة حالية على أن "ستراتوس" يسبب أعراضًا أشد خطورة، إلا أن السلطات الصحية تحث على اليقظة ومتابعة الأعراض الجديدة، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال قيد التقييم المستمر.

