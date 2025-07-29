شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب القهوة يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا حول العالم، يشربها الكثيرون لتعزيز مستويات الطاقة طوال اليوم، فهل ترفع مستويات السكر في الدم؟ .. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

وفقا للأطباء، فإن القهوة قد تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتعتمد التأثيرات بشكل كامل على عملية التمثيل الغذائي لديك، وما إذا كنت تتناولها مع الطعام، وكمية الكافيين التي تستهلكها.

يقول الخبراء إن القهوة ترفع مستوى السكر في الدم، حسب الجرعة ووقت تناولها. تحدث ارتفاعات قصيرة المدى في مستوى السكر في الدم، إلى جانب تغيرات في استجابة الأنسولين، خاصةً لدى المصابين بمقاومة الأنسولين، أو مقدمات السكر، أو داء السكر من النوع الثاني.

ما الذي يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم؟

وفقًا للخبراء، يُعد الكافيين من أهم أسباب هذا التأثير، فهو منبه للجهاز العصبي المركزي، يزيد من اليقظة ويقلل التعب، كما أنه يحفز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، والتي قد تؤثر على إنتاج الأنسولين.كما يُحفز الكافيين الكبد على إطلاق الجلوكوز المُخزن، مما يُصعّب على الخلايا امتصاص هذا الجلوكوز الزائد من مجرى الدم.

يقول الأطباء إن امتصاص الكافيين يكون أسرع على معدة فارغة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم، خاصةً إذا أضفتَ السكر أو مُحليات أخرى إلى كوبك. لكن هذه الارتفاعات قصيرة ، تحدث التأثيرات طويلة المدى عندما يكون تناول القهوة مرتفعًا جدًا.

طرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب القهوة

إذا كنت تحب شرب القهوة ولكنك تشعر بالقلق أيضًا بشأن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم لديك، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك دون التنازل عن شرب القهوة:

-شرب القهوة مع الطعام أو بعده

-تأكد من تناول كوبك مع وجبة طعام أو وجبة خفيفة حتى يصبح امتصاص الكافيين بطيئًا.

-أضف المحليات الطبيعية

بدلاً من السكر، استخدم بدائل السكر الطبيعية مثل العسل.

تناول نصف قهوة أو منزوعة الكافيين

قم بتقليل محتوى الكافيين إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه بشكل خاص أو تعاني بالفعل من مقاومة الأنسولين.

جرب بدائل القهوة

تعتبر العديد من البدائل للقهوة، مثل الشاي الأسود أو الأخضر، أفضل لمستويات السكر في الدم.

تتبع نسبة السكر في الدم

انتبه لشعورك عند شرب القهوة إذا كنت تستخدم جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم باستمرار، فتأكد من تتبع أنواع القهوة المختلفة ومواعيدها التي تؤثر عليك.

