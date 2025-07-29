شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 74 ألف طفل يولدون كل عام حول العالم مصابون بالالتهابات الكبدية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون بالمعهد الوطني لبحوث الصحة بجامعة بريستول البريطانية، أن حوالي 74,000 طفل يولدون سنويًا مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) بمختلف دول العالم، ويقدر أن حوالي 23,000 منهم يظلوا مصابين بالعدوى حتى سن الخامسة.

وبحسب موقع "News medical xpress" أظهرت النتائج أن باكستان ونيجيريا كانتا الدولتين اللتين سجلتا أعلى مستويات الحالات، تليها الصين وروسيا والهند، والتي وجد أنها تشكل في المجمل حوالي نصف جميع الإصابات المنتقلة عموديا.

وقال الدكتور آدم تريكي، الباحث الرئيسي، تسلّط نتائج الدراسة الضوء ليس فقط على نطاق انتقال العدوى، بل أيضًا على الحاجة الماسة لإجراء المزيد من الاختبارات، لأن بدونها يترك الفيروس، الذي يُمكن علاجه في معظم الحالات، دون علاج لدى الأطفال الصغار الذين يُصابون به منذ الولادة.

وتعد هذه الإحصاءات مهمة لصانعي السياسات ومخططي الرعاية الصحية، إذ تكشف عن مصدر رئيسي لإصابات جديدة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، وهو مصدر لم يُدرس جيدًا حتى الآن، كما أن لها تداعيات على تقديم الخدمات، إذ غالبًا ما تُتيح فترة الحمل لمقدمي الرعاية الصحية التواصل مع أشخاص قد لا يتواصلون معهم عادةً، مما يُتيح لهم فرصة فحصهم للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وربطهم بالرعاية الصحية عند الحاجة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، وهو فيروس ينتقل عن طريق الدم، وأن نحو 240 ألف شخص ماتوا بسبب أمراض الكبد المرتبطة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في عام 2022.

وأضاف الدكتور تريكي أن هذا على الرغم من توفر علاجات فعالة للغاية لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في العديد من البلدان منذ عام 2014، تتضمن هذه العلاجات دورة من الحبوب التي يجب تناولها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، مع معدلات شفاء فعالة تتجاوز 90%.

جمعت هذه الدراسة الجديدة تقديرات عدد النساء المصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (سي) في كل دولة، مع تقديرات جديدة لاحتمال انتقال الفيروس إلى الطفل أثناء حمل الأم، والذي يبلغ حوالي 7% لكل ولادة، كما أخذ الباحثون في الاعتبار تقديرات جديدة لنسبة الأطفال المولودين بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي الذين سيتخلصون منه بشكل طبيعي قبل بلوغهم سن الخامسة، وهي نسبة مرتفعة تبلغ حوالي الثلثين.

وتوصي الإرشادات الأمريكية والأوروبية لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي حاليًا بإجراء فحص لجميع النساء الحوامل، ومع ذلك، يُعدّ الفحص بين النساء الحوامل نادرًا في معظم الأماكن، بما في ذلك الأماكن التي يُوصى بها.