قهوة أو سكريات.. عادات خاطئة فى وجبة الإفطار يجب تجنبها

"وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم"، جملة شهيرة قد تكون سمعتها، وهناك أدلة علمية كثيرة تدعم هذه المقولة، حيث يُحدد الإفطار كيفية عمل الدماغ والجسم طوال اليوم، لذا، ما تأكله صباحًا يُحدث فرقًا حقيقيًا.

ورغم كثرة التوصيات حول ما يجب تناوله، يُنصح الخبراء بتجنب العديد من أطباق الإفطار الكلاسيكية المفضلة وذلك وفقا لتقرير موقع " delish".

الاطعمة السكرية

المعجنات بكل أشكالها من البان كيك والدوناتس والوافل كلها اطعمة محببة للصغير والكبير، ولكن يحث خبراء التغذية على أن تناول وجبات الإفطار الغنية بالسكر، رغم أنها مُرضية في لحظتها، قد تتسبب في ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يتبعه انخفاض حاد، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتعب، والإفراط في تناول الطعام، وتخزين الدهون، ومع مرور الوقت، قد يزيد هذا النمط من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين، وداء السكر من النوع الثاني، وأمراض مزمنة أخرى.

حتى الحبوب التي تُسوّق على أنها "صحية" ليست دائمًا كما تبدو، فالعديد من الحبوب فائقة المعالجة لا تزال غنية بالسكر المُضاف وقليلة الألياف، وقد تُسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم وتزيد من الشعور بالجوع بعد تناولها بفترة وجيزة.

بدلاً من الانجرار وراء الادعاءات المُضلِّلة مثل "صحي للقلب" أو "خالٍ من الجلوتين"، يُوصي الخبراء بمراجعة الملصق والتركيز على المكونات، ابحث عن خيارات تحتوي على 4 جرامات على الأقل من الألياف وقليلة السكر المضاف لتشعر بالشبع وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

الكربوهيدرات الفارغة

تتكون الحبوب من ثلاثة أجزاء رئيسية: النخالة، والسويداء، والجنين، تحتوي النخالة والجنين على معظم الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية، ولكن غالبًا ما تُزال لتحسين النكهة والملمس، مما يُنتج ما يُعرف بالحبوب المُكررة، وللأسف، تحتوي العديد من أطعمة الإفطار على هذه المكونات.

يشير التقرير، إلى أن الكرواسون والدونات والحبوب من الأطعمة الشائعة التي تسبب السمنة، فهي تتحلل إلى سكر بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأنسولين ويزيد من شعورك بالجوع بسرعة.

الأطعمة الدهنية

من المؤكد أن الأطعمة التي نتناولها في المطاعم مفيدة للغاية، ولكنها قد تؤثر سلباً على صحتك أيضاً، تجنب بشدة تناول وجبات إفطار دسمة مليئة بالدهون غير الصحية، وخاصة اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد .

هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والصوديوم التي يمكن أن تساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن اللحوم المصنعة مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الأطعمة والمشروبات الحمضية

قد تكون رشفة القهوة الأولى جزءًا أساسيًا من روتينك الصباحي، مع إغلاق عينيك، لكن شربها على معدة فارغة قد يضر أكثر مما ينفع، فبدون طعام في معدتك أولًا، يمكن للمشروبات الحمضية كالقهوة وعصائر الحمضيات أن تُهيّج بطانة المعدة وتُسبب عدم الراحة.

الأطعمة والمشروبات الحارة

الأطعمة الحارة في الصباح يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر، لأنها قد تُسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصةً عند تناولها مع أطعمة أخرى شديدة الحموضة، تناول طعام متوازن أولًا قد يُساعد، ولكن مع ذلك ربما يُنصح بتأجيل الطعام الحار للغداء.

وازن وجبة الإفطار

سواءً كانت أهم وجبة أم لا، فإن وجبة الإفطار لا تزال بدايةً أساسيةً ليومك، فكر في البروتينات الصحية ، والدهون، والكربوهيدرات الغنية بالألياف، وقليل من السكر الطبيعي، تجنب الأطعمة شديدة المعالجة، وتجنب الأطعمة الحمضية والدهنية، وانتبه لما يساعدك على الشعور بأفضل حال.