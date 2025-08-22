علاج نقص الحديد عند الأطفال في المنزل 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - فقر الدم هو حالة طبية يعاني فيها الجسم من انخفاض عددٍ خلايا الدم الحمراء أو انخفاض تركيز الهيموغلوبين عن المعدل الطبيعي. الهيموغلوبين هو البروتين الحامل للأكسجين في خلايا الدم الحمراء، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف الأنسجة والأعضاء. عندما تنخفض مستويات الهيموغلوبين، يصبح إمداد أعضاء الجسم بالأكسجين غير كافٍ، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب والضعف وضيق التنفس.

في حين أن العلاجات التقليدية لفقر الدم فعالة وضرورية في كثير من الأحيان، إلا أن العديد من العلاجات الطبيعية والمنزلية يمكن أن تساعد الطفل في التعافي وتحسين مستويات الهيموجلوبين بشكل عام. إذا كنتِ مهتمةً باستكشاف خيارات آمنة وشاملة لإدارة فقر الدم عند الأطفال، فقد تكون العلاجات المنزلية التالية، التي يدرجها الأطباء والمتخصصون مفيدة.

1. قدمي لطفلك شرائح البنجر

يُنصح بتناول الشمندر كغذاء داعم للأطفال المصابين بفقر الدم، لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك، الضروريين لإنتاج خلايا الدم الحمراء. قد يُساعد تناوله بانتظام على تحسين مستويات الهيموجلوبين، مما يُعزز نقل الأكسجين في الجسم .

يمكن تناول الشمندر بأشكال مختلفة، نيئًا كجزء من السلطة، أو مطهواً على البخار أو مطبوخاً كخضار، أو ممزوجاً بالعصير. يُعد شرب عصير الشمندر على معدة فارغة طريقة شائعة لزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

2. وفري لطفلك الحمضيات

لقد ثبت أن تناول فيتامين ج بانتظام يُحسّن امتصاص الحديد لدى الأطفال المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يُعزز فيتامين ج امتصاص الأمعاء للحديد غير الهيمي (الحديد النباتي)، مما يُعزز إنتاج الهيموجلوبين .

أدرجي مصادر طبيعية لفيتامين سي في نظام طفلك الغذائي اليومي، مثل البرتقال والليمون الحامض والليمون الحلو والأملا (عنب الثعلب الهندي) والجوافة. شجعيه على تناول هذه الفواكه بانتظام لأن هذا يُحسّن امتصاص الحديد ويُساعد على التعافي من فقر الدم.

3. استخدمي بذور السمسم الأسود

بذور السمسم الأسود مصدر نباتي جيد للحديد، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم. مع أنها لا تُعزز امتصاص الحديد بشكل مباشر، لكن إضافتها إلى النظام الغذائي لطفلك يُمكن أن يُعزز امتصاص الحديد عند الأطفال الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، إن نقع ملعقة صغيرة من بذور السمسم الأسود طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي، سواءً مضغاً أو معجوناً، قد يُحسّن من توافر المعادن بشكل طفيف. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتناولها مع أطعمة غنية بفيتامين ج لتعزيز امتصاص الحديد.

4. لا تنسي تقديم السبانخ لطفلك

يمكن أن ينتج فقر الدم عن نقص غذائي متنوع، بما في ذلك حمض الفوليك، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى فقر الدم ضخم الأرومات، الذي يتميز بخلايا دم حمراء كبيرة وغير ناضجة لا تعمل بشكل صحيح. يمكن أن يساعد تضمين السبانخ في نظام طفلك الغذائي المنتظم في إدارة نقص حمض الفوليك، فهو مصدر غني بحمض الفوليك إلى جانب الحديد وفيتاميني أ و ج. على الرغم من أن السبانخ لا يحتوي على فيتامين ب12، إلا أنه يدعم صحة الدم بشكل عام، ويجب تناوله بانتظام مطبوخاً أو مقلياً قليلاً لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

قد يزيد فقر الدم الشديد الناتج عن نقص الحديد من خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين، مثل تسارع ضربات القلب (تسرع القلب) أو قصور القلب. من الضروري تلقي العلاج من فقر الدم فور ظهور أي أعراض.

5. اعلمي أن الموز غذاء فعال

الموز فاكهة مغذية تحتوي على كميات معتدلة من فيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، مما يُسهم في تحسين الصحة العامة ودعم وظائف الجسم الأيضية. ورغم احتوائه على كمية قليلة من الحديد، إلا أن فيتامين ج الموجود فيه قد يُعزز امتصاص الحديد من مصادر غذائية أخرى. لذلك، يُمكن إدراج الموز كغذاء داعم في نظام غذائي متوازن يهدف إلى تحسين مستويات الهيموغلوبين عند الأطفال، ولكن لا ينبغي اعتباره علاجاً أساسياً لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد

6. ضمني التمر والزبيب والمشمش والتين في وجبات طفلك

الزبيب والتمر مصدران طبيعيان للحديد الغذائي، ويوفران بعض الألياف والطاقة. على الرغم من احتوائهما على كميات ضئيلة من فيتامين ج، إلا أن تناولهما مع فواكه غنية بفيتامين ج، مثل البرتقال أو الأملا، يُحسّن امتصاص الحديد 8 و 9 . كما أن تناول التمر المنقوع والزبيب والتين بضع مرات أسبوعياً ضمن نظام غذائي متوازن قد يُساعد في دعم مستويات الهيموغلوبين مع مرور الوقت، خاصةً عند تناوله مع أطعمة أخرى غنية بالحديد وفيتامين ج 10.

7. داوي طفلك بدبس السكر الأسود

يُعد دبس السكر الأسود مصدراً طبيعياً غنياً بالحديد، إلى جانب فيتامينات ب والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم للأطفال. يُعزز تناوله بانتظام إنتاج خلايا الدم الحمراء ويُحسّن مستويات الهيموغلوبين، مما يجعله مفيداً للأطفال الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد . إحدى طرق تناول دبس السكر الأسود هي خلط ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء الدافئ أو الحليب النباتي. يمكن تناوله مرة واحدة يومياً، ويُفضل على معدة فارغة، لتعزيز امتصاص الحديد.

هل تدعم الأعشاب زيادة الحديد في جسم طفلي؟

العديد من العلاجات الطبيعية التي تُساعد في علاج فقر الدم موجودة في مطبخك. اختيار الأطعمة والأعشاب المناسبة يُكمّل علاج طفلك ويُحسّن صحته العامة.

يمكن لبعض النباتات والأطعمة الطبيعية أن تُحسّن أعراض فقر الدم. وإليكِ بعض الأمثلة عن الأعشاب التي تدعم ارتفاع الحديد في جسم طفلك، ويعتبر إعطاؤه إياها آمناً:

تُظهر الأبحاث الحديثة أن الجمع بين الطب العشبي التقليدي ومكملات الحديد الفموية للأطفال تحسّن بشكل ملحوظ نتائج علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى البالغين والأطفال. وتُشير التحليلات التلوية إلى أن هذا العلاج المُركّب يُؤدي إلى ارتفاع مستويات الهيموغلوبين وانخفاض في حدوث الآثار الجانبية مقارنةً بمكملات الحديد وحدها، مما يُشير إلى فعالية مُحسّنة وتحمل أفضل للمرضى.

الريحان المقدس (التولسي) يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين ج، مما يُساعد على امتصاص الحديد.

عشية دانغ-غوي-بو-شيو-تانغ (DBT): تزيد في امتصاص الحديد وتحسين مستويات الهيموغلوبين في النماذج الحيوانية. ومع ذلك، يُعدّ توقيت الإعطاء مهماً: إذ يكون DBT أكثر فاعلية عند إعطائه قبل ساعتين من تناول مكملات الحديد، لأن الإعطاء المتزامن قد يقلل من امتصاص الحديد وزيادة الهيموغلوبين.

جذر حشيشة الملاك الصينية، وجذور العرعر البيضاء، والمورينجا أوليفيرا. وقد ثبت أن هذه الأعشاب تُحسّن مؤشرات الدم، مثل الهيموغلوبين والفيريتين في المصل، مع آثار جانبية معوية أقل وفترة شفاء أقصر مقارنةً بالعلاج التقليدي بالحديد.

تركيبات عشبية تحتوي على الكركم الزانثورهيزا، والفيل سكابر، والأمارانثوس ثلاثي الألوان كعلاجات تكميلية. مع أن هذه الأعشاب قد لا تزيد مستويات الهيموغلوبين أو الحديد بشكل ملحوظ مقارنةً بمكملات الحديد التقليدية، إلا أنها قد تُحسّن جودة حياة مرضى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وقد تكون مفيدة لمن يعانون من آثار جانبية للعلاج بالحديد.

أعشاب أخرى، مثل الجينسنغ والبابونج والنعناع والزعفران والزنجبيل والكمون، قدرتها على تعزيز امتصاص الحديد وتحسين معايير الدم المرتبطة بفقر الدم في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، مما يدعم استخدامها كمكملات غذائية وظيفية.

خطة النظام الغذائي لمرضى فقر الدم من الأطفال

من المهم وضع نظام غذائي متوازن لدعم إدارته. قبل التركيز على أطعمة محددة، ضعي النقاط التالية في اعتبارك عند تخطيط نظام طفلك الغذائي:

تجنبي إعطاء طفلك الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة أو المشروبات التي تمنع امتصاص الحديد، مثل منتجات الألبان (الغنية بالكالسيوم)، والقهوة، والشاي، والبيض.

شجعي طفلك على تناول الأطعمة الغنية بالحديد والتي تحتوي أيضاً على نسبة عالية من فيتامين سي، مثل البرتقال والفراولة والطماطم للأطفال، حيث يعمل فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد.

قومي بتضمين الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، مثل المشمش والبنجر والفلفل الأحمر، إلى جانب الأطعمة الغنية بالحديد لدعم عملية التمثيل الغذائي للحديد.

قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الحديد الهيمي (من مصادر حيوانية مثل اللحوم والأسماك) والحديد غير الهيمي (من مصادر نباتية مثل البقوليات والخضروات الورقية) وحاولي تضمين كلا النوعين في نفس الوجبة لتحسين امتصاص الحديد.

شجعي طفلك على تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك (مثل الخضروات الورقية الخضراء والفاصوليا والعدس) وفيتامين ب 12 (مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم)، لأنها ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص