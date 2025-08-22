خطوات عملية لجعل العودة إلى المدرسة ممتعة للأطفال

تنظيم نوم الطفل استعداداً للاستيقاظ المبكر للمدرسة

ابدئي بخطوة هامة وهي ضبط وقت نوم الطفل قبل موعد بدء المدرسة بأسبوع أو أكثر قليلاً، وأول خطوة يجب عليك اتباعها أن تهتمي بتقصير فترة نوم القيلولة عند الطفل؛ حيث ينام الطفل عادة في الصيف لساعات كثيرة في النهار بسبب ارتفاع الحرارة، ويجب تقصير تلك المدة تدريجياً إلى ساعة واحدة فقط، ويفضل أن تكون ظهراً وليس بعد العصر؛ لكي يساعد ذلك على أن ينام الطفل مبكراً.

اهتمي بعدم مشاهدة الطفل لبرامج وأفلام مرعبة أو تحتوي على العنف، لكي يهنأ بالنوم المتواصل والعميق، مما يمنحه النشاط والحيوية، واحرصي على تقديم كوب من الحليب الدافئ له قبل النوم وتقديم فاكهة الموز له، لأنه يساعده على النوم السريع إضافة لتقليل نسبة الدسم في وجبة العشاء لكي لا يجد الطفل صعوبة في نومه.

مشاركة الطفل في اختيار المدرسة التي سيلتحق بها

أصدقاء المدرسة

حاولي أن تشركي طفلك الصغير في اختيار المدرسة التي سوف يلتحق بها، وهناك شروط يجب أن تراعيها في حال اختيار المدرسة، ويجب أن تلفتي نظر طفلك إليها بهدوء ودون أن يشعر أنك تجبرينه على ذلك، ومن بينها أن تكون المدرسة قريبة من مكان السكن، وأن تكون ذات مستوى تعليمي جيد، في حال اخترت أن يلتحق طفلك بمدرسة خاصة، كما أن المدارس التي توفر للطفل تعلم اللغات إلى جانب اللغة العربية تعد خياراً جيداً يجب ألا تهمليه.

لاحظي أنه من الضروري خاصة لو كان طفلك سوف يلتحق بالمدرسة للمرة الأولى أن يكون لديه أصدقاء في تلك المدرسة مثل الأقارب والجيران، لأن الطفل سوف يكون سعيداً ومتحمساً، لكي يكون مع الأصدقاء، ولا تهملي دور أصدقاء المدرسة في دمج الطفل في الوسط الدراسي وتحقيقه أفضل النتائج.

مشاركة الطفل في شراء الأدوات المدرسية

حقيبة المدرسة

اهتمي بأن يشارك طفلك في شراء واختيار الأدوات المدرسية، وفي حال كان الزي المدرسي موحداً أو يتم الحصول عليه من المدرسة، فيجب أن تولي اهتماماً خاصاً عند اختيار حقيبة المدرسة مثلاً ومراعاة الشروط، ويفضل ألا يختار طفلك حقيبة مختلفة عن حقائب الأطفال ممن هم في سنه، لكي يشعر الطفل بالمساواة وعدم تنمية روح الأنانية لديه.

اختاري مع طفلك أدوات القرطاسية المناسبة له، واتركي له الحرية في اختيار الأدوات ذات الألوان المحببة له، مع مراعاة عدم اختيار الأدوات التي قد تسبب له الأذى، ولا ترغميه على اختيار أداة تكون مناسبة له، ولكنك لا تحبين لونها مثلاً، لأن اختيار الطفل لأغراضه الخاصة يشجعه على الالتحاق بالمدرسة، لكي يستخدمها أمام الرفاق الصغار.

إجراء تحاليل طبية للطفل قبل موعد المدرسة بوقت مناسب

فحص نظر الطفل

اعلمي أنه من الضروري أن تهتمي بإجراء فحوصات طبية هامة، ولكنها عامة تساعدك على الاطمئنان على صحة الطفل، ولكن ليس قبل المدرسة بيوم مثلاً، ومن أهمها فحص نسبة الحديد في دم الطفل، حيث إن هناك بعض الأعراض التي تظهر عند الطفل؛ مما يظهر أنه يعاني من نقص الحديد من دون إجراء فحوصات مخبرية، ومن بينها أن الطفل عصبي ومزاجي إضافة لفقدانه الشهية للطعام وشحوب لون بشرته، ومن الفحوصات الأخرى فحص نسبة فيتامين «أ» لأن وجود نقص في نسبته عند الطفل في سن المدرسة، يؤدي إلى أن يعاني من مشاكل ضعف النظر؛ مما يؤثر على قدرة الطفل على الفهم، وكذلك قدرته على متابعة الكتابة والقراءة على السبورة مثلاً، ويفضل إجراء فحص النظر للطفل عند طبيب العيون، وذلك لأن وجود مشكلة طول أو قصر النظر تؤدي إلى حدوث مشاكل التعلم وعدم حماس الطفل للمدرسة بسببها.

اهتمي بإجراء فحص نسبة فيتامين د عند الطفل، حيث إن نقص عنصر فيتامين «د» لديه؛ يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي تؤثر على مستواه الدراسي مثل أن يعاني الطفل من انحناء في العمود الفقري؛ أيْ المشية غير المستقيمة، ويتعرض الطفل لكسور دائمة في العظام، ويعاني الطفل من آلام مستمرة في المرفقين والساقين، ولذلك فمن الضروري أن تهتمي بتعرض طفلك لأشعة الشمس وتناول مصادر الفيتامين وخاصة البيض المسلوق، إضافة لفحص نسبته وتقديمه للطفل كمكمل غذائي قبل موعد المدرسة بمدة كافية.

الاستعداد النفسي للمدرسة

اهتمي بخطوة الاستعداد النفسي للمدرسة من خلال الجلوس مع الأطفال قبل موعد بدء العام الدراسي بأيام، حيث إن الحوار مع الأطفال حول العام الدراسي وأهمية التعليم في حياة الإنسان من أجل تكوين مستقبله يساعد في تهدئة مشاعر القلق لديهم، ويتيح للأطفال التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم التي قد لا تعرفها الأم، ويجب عليها أن تستوعب ما يخبرها به طفلها، وأن تحاول تجاوز أي مشكلة، كما يجب على الأم تشجيع الطفل على مناقشة توقعاته وآماله للعام الدراسي الجديد، مما يسهم في تعزيز ثقته بنفسه، ويجعله أكثر استعداداً لمواجهة التحديات التي تنتظره.

لا تكثري من الشكوى من متاعب الانتظام بروتين الدراسة مع الطفل، ولا تظهري الضجر من الاستيقاظ مبكراً وإعداد الشطائر وتجهيز " اللانش بوكس" مثلاً، بل عليك أن تكوني أكثر حماساً من طفلك، لكي ينتقل هذا الحماس لطفلك وتحويل التعليم إلى متعة وليس واجباً ثقيلاً.

من الضروري أن تهتم كل أمّ بتهيئة طفلها للدخول إلى العام الدراسي الجديد من أجل أن يحقق درجات أفضل عن العام السابق، ومن أجل أيضاً أن يقل معدل تعب الأم مع الطفل والتغلب على بعض المشاكل التي واجهت الأم والطفل معاً خلال العام السابق، ويكون ذلك من خلال اتباع الأم لعدة خطوات عملية بسيطة استعداداً للعام الدراسي الجديد.تنصح الأمهات بالاستعداد للعام الدراسي من خلال خطوات هامة من بينها الاطمئنان على صحة الطفل. وذلك لأن العقل السليم في الجسم السليم، وهناك خطوات عملية أخرى يمكنها اتباعها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية الأستاذة هناء عوض الله، حيث أشارت إلىمثل مشاركة الطفل في شراء الأدوات المدرسية واختيار المدرسة وغيرها في الآتي: