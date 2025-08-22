أسباب تأخر نموّ الجنين في رحمكِ وإليكِ طرق علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - من المؤكد أن النساء الحوامل يرغبن في أن يكون الجنين في رحمهن بصحة جيدة وأن ينمو بشكل جيّد. إلا أنه في المقابل، لا تمُر جميع حالات الحمل على ما يرام، ويعَد تقييد نموّ الجنين داخل الرحم، من مضاعفات الحمل التي يمكن أن يكون لها تأثير خطير على نموّ وتطوُّر الجنين. فقد يحدث تقييد نموّ الجنين داخل الرحم، عندما يكون حجم ووزن الجنين أصغر من حجم الجنين الطبيعي في نفس عمر الحمل. ويصاحب هذه المضاعفات أيضاً انخفاضٌ في السائل الأمنيوسي أو اضطراب في تدفُّق دم الجنين، وهو ما يمكن رؤيته في فحص الموجات فوق الصوتية. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث":

أنواع تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

تقييد نموّ الجنين المتماثل

الحجم الإجمالي لجسم الجنين صغير أو أقل من المتوسط- الصورة من موقع AdobeStock

تقييد نموّ الجنين داخل الرحم المتماثل، هو تقييد نسبي لنموّ الجنين، وهذا يعني أن الحجم الإجمالي لجسم الجنين صغير أو أقل من المتوسط، بما في ذلك حجم أعضائه الداخلية.

تقييد نموّ الجنين غير المتماثل

إن تقييد النموّ داخل الرحم غير المتماثل، هو حالة تؤدي إلى نموّ الجنين بشكل غير متساوٍ، وهذا يعني أن حجم رأس الجنين ودماغه طبيعي حسب عمر الحمل، ولكن قد تكون أجزاء الجسم الأخرى أصغر مما ينبغي.

كما أن حوالي 80٪ من حالات تأخُّر النموّ داخل الرحم، يهيمن عليها تأخُّر النموّ داخل الرحم غير المتماثل، ويصعُب اكتشاف هذه الحالة في وقت مبكّر من الحمل، وقد يتم تشخيصها فقط عند دخول الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

أسباب تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

يمكن أن يكون التقييد في نموّ الجنين ناجماً عن مشاكل مع الأم الحامل أو المشيمة أو الحبل السُري، كما أن العديد من المشاكل الصحية لدى النساء الحوامل مثل ما يلي، يمكن أن تتسبب أيضاً في تقييد نموّ الجنين.

تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. أمراض الكلى ، والسكري، وأمراض القلب، وفقر الدم، وأمراض الرئة، واضطرابات تخثُّر الدم التي تحدث قبل أو أثناء الحمل.

، والسكري، وأمراض القلب، وفقر الدم، وأمراض الرئة، واضطرابات تخثُّر الدم التي تحدث قبل أو أثناء الحمل. تشوُّهات الجنين ، مثل: متلازمة داون، وتشوُّهات الكروموسومات، وانعدام الدماغ، وعيوب الكلى.

، مثل: متلازمة داون، وتشوُّهات الكروموسومات، وانعدام الدماغ، وعيوب الكلى. التدخين ، قبل أو أثناء الحمل.

، قبل أو أثناء الحمل. العدوى بمرض داء المقوسات ، والحصبة الألمانية، والفيروس المضخم للخلايا، والهربس البسيط، والزهري، والتي يمكن أن تنتقل إلى الجنين.

، والحصبة الألمانية، والفيروس المضخم للخلايا، والهربس البسيط، والزهري، والتي يمكن أن تنتقل إلى الجنين. سوء التغذية ، وهي حالة نقص أو زيادة في التغذية أثناء الحمل؛ مما قد يؤدي إلى تثبيط نموّ الجنين.

، وهي حالة نقص أو زيادة في التغذية أثناء الحمل؛ مما قد يؤدي إلى تثبيط نموّ الجنين. الحامل بتوأم أو أكثر.

استخدام الأدوية المضادة للاختلاج للاضطرابات العصبية.

للاختلاج للاضطرابات العصبية. الأم الحامل نحيفة جداً أو وزنها أقل من متوسط الوزن الطبيعي.

أو وزنها أقل من متوسط الوزن الطبيعي. عامل وراثي: قد يكون سبب هذه الحالة الوراثة، ومن الممكن أن يكون لدى الطفل إخوة أو آباؤه قد وُلدوا أيضاً بوزن منخفض.

علامات وأعراض تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

يقال إن الجنين يعاني من تأخُّر النموّ داخل الرحم، إذا كانت هناك العلامات التالية:

وزن جسم الجنين أقل من 90% من وزن الجنين الطبيعي.

لا يتحرك الجنين في الرحم خلال الثلث الثاني من الحمل، وخاصة بعد الشهر الخامس من الحمل.

تُظهر نتائج الموجات فوق الصوتية زيادةً غير مثالية في وزن الجنين.

إذا كنتِ تعانين من هذه حالات، قومي بزيارة الطبيب على الفور؛ حتى تحصلي على التشخيص والعلاج المناسبين بخصوص تأخُّر نموّ الجنين داخل الرحم.

مضاعفات تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

الأجنّة التي تعاني من قيود النموّ، تكون عُرضة لمشاكل صحية عند الولادة. ينطبق هذا بشكل أساسي على الأجنّة التي يقل وزنها عن الطبيعي. فيما يلي بعض المضاعفات التي قد تواجهها الأمهات والأطفال الذين يعانون من تقييد في النموّ.

اللجوء للولادة بعملية قيصرية؛ لأن الطفل لم يكن قادراً على تحمُّل الضغط عندما تلد الأم بشكل طبيعي.

انخفاض مستويات السكر في الدم؛ مما يجعلكِ أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى واليرقان عند الولادة.

عُرضة لحالة شفط العقي، وهي حالة: عندما يستنشق الجنين برازه الأول في الرحم.

عدد خلايا الدم الحمراء لدى الطفل مرتفع جداً.

ولادة جنين ميّت؛ خاصة في الحالات الشديدة.

عند النموّ، قد يكون الأطفال الذين يعانون من تأخُّر النموّ داخل الرحم، أكثر عُرضة للإصابة بالشلل الدماغي، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسِمنة والسكري.

انخفاض الوزن عند الولادة.

الولادة المبكرة.

تشخيص تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

قياس المسافة: تعَد أبسط طريقة لتشخيص تقييد النموّ داخل الرحم، هي قياس المسافة من أعلى الرحم إلى عظمة العانة لدى المرأة الحامل؛ حيث ستكون هذه المسافة متوافقة مع تطوُّر الجنين بعد دخول الأسبوع العشرين من الحمل. وإذا كان الطول غيرَ مناسب أو أقصر؛ فهذا قد يشير إلى أن الجنين لا يتطوّر بالشكل الأمثل.

تعَد أبسط طريقة لتشخيص تقييد النموّ داخل الرحم، هي قياس المسافة من أعلى الرحم إلى عظمة العانة لدى المرأة الحامل؛ حيث ستكون هذه المسافة متوافقة مع تطوُّر الجنين بعد دخول الأسبوع العشرين من الحمل. وإذا كان الطول غيرَ مناسب أو أقصر؛ فهذا قد يشير إلى أن الجنين لا يتطوّر بالشكل الأمثل. الموجات الصوتية لقياس الرأس والبطن ووزن الجنين وحجم السائل الأمنيوسي في الرحم.

لقياس الرأس والبطن ووزن الجنين وحجم السائل الأمنيوسي في الرحم. الموجات فوق الصوتية دوبلر، وهو نوع من الموجات فوق الصوتية يهدف إلى التحقق من كمية وسرعة تدفُّق الدم عبْر الأوعية الدموية للجنين.

علاج تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

إذا حدث تأخُّر النموّ داخل الرحم في الأسبوع 34 من الحمل أو أكثر؛ فسيوصي طبيبكِ بالولادة مبكراً. لكن بالطبع لكلّ حالة علاج مختلف.

وفي هذه الأثناء، إذا كان عمر الحمل أقل من 34 أسبوعاً؛ فسيستمر الطبيب في مراقبة حالة الجنين حتى يصبح عمر الحمل كافياً للولادة.

يعتمد علاج تأخُّر النموّ داخل الرحم على الحالة وعمر الحمل. استشيري طبيب التوليد لتحديد العلاج المناسب.

الوقاية من تقييد نموّ الجنين داخل الرحم

تناوُل الأطعمة المغذية

الأطعمة المغذية تساعد في تلبية احتياجات الجنين- الصورة من موقع Freepik

هناك طريقة بسيطة لتجنُّب تأخُّر النموّ داخل الرحم، وهي تناوُل الأطعمة المغذية للنساء الحوامل؛ مما يساعد في تلبية احتياجات نموّ الجنين.

تشمل الأنواع المختلفة من الأطعمة المفيدة للأم والجنين: الأسماك الدهنية الصحية والحليب المبستر والخضروات الخضراء والمكسرات والفواكه.

تناوُل فيتامينات ما قبل الولادة

يساعد تناوُل فيتامينات ما قبل الولادة، مثل: حمض الفوليك، على الوقاية من مشاكل دماغ الجنين والحبل الشوكي. ومع ذلك قبل تناوُله، من المهم استشارة الطبيب أولاً.

بشكل عام، يصف الأطباء 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً للنساء الحوامل.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد ممارسة الرياضة أثناء الحمل على زيادة تدفُّق الدم والأكسجين إلى جسم الجنين، ويمكن أن يساعد هذا بالتأكيد في تقليل احتمالية حدوث تأخُّر النموّ داخل الرحم.

تحتاج المرأة الحامل إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، مع خيارات التمارين الرياضية الآمنة، مثل: السباحة أو اليوغا أو المشي على مهل.

إن تقييد النموّ داخل الرحم، هو حالة لا تتكرر دائماً في كلّ حمل؛ حتى ولو كنتِ قد تعرّضتِ لها من قبلُ. وفي المقابل، إذا كان لديكِ حمل محفوف بالمخاطر، مثل الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؛ فيجب عليكِ استشارة الطبيب لتقليل المخاطر.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.