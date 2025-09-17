لماذا يجب أن تقيسي محيط رأس مولودك بانتظام؟

الأسباب التي تجعلك حريصة على قياس محيط رأس مولودك

أم مع مولودها

اعلمي أن قياس محيط رأس المولود ليس مجرد رقم يكتبه الطبيب في بطاقة التطعيم الخاصة بالمولود والتي سوف تستمر في تلقي بيانات أخرى عن المولود لعدة سنوات قادمة فقياس محيط رأس المولود يعطي إشارات ودلالات عن نمو وتطور مخ الصغير، حيث إن زيادة محيط الرأس بشكل طبيعي ومتدرج يعني أن دماغ المولود تنمو بشكل صحي ودون وجود مشاكل صحية من ضمنها العيوب الخلقية.

لاحظي أن قياس محيط رأس المولود يساعد كثيراً في اكتشاف بعض الحالات التي تصيب أدمغة المواليد ومنها ما يعرف بالاستسقاء الدماغي اي تجمع السوائل في المخ، كما أن ضغر حجم رأس الطفل يكون معناه أن هناك مشاكل وراثية قد انتقلت إلى المولود أو أن لديه مشاكل في النمو.

اعلمي أن متابعة قياس محيط رأس المولود لا يكون منفرداً ولكنه يعطي صورة متكاملة عن معدل نمو الطفل من خلال جمع القياس مع وزن وطول الطفل في كل مرحلة، أي كل شهر أو شهرين أو حسب المعدلات المتعارف عليها عالمياً لحماية الأطفال من الأمراض.

الخطوات التي يجب أن تتبعها الأم لقياس رأس المولود

احتفظي بما يعرف بالمازورة الطبية والتي يستخدمها الأطباء في قياس محيط رأس الأطفال وضعيها حول أكبر جزء في رأس طفلك، حيث إنه يمكن أن تضعيها في المنطفة فوق حاجبيه وتلتف خلف الرأس. سجلي مع الطبيب وفي كل زيارة الرقم الذي تحصلين عليه، وأخبري به الطبيب وسوف يقوم الطبيب بالمقارنة، ويجب أن تستمري بذلك حتى بلوغ الطفل عمر السنتين. تأكدي من أن الطبيب قد قام بإضافة طول محيط رأس مولودك مع مخطط النمو الخاص به والذي يشمل طول ووزن الطفل، حيث يقوم برسم خط بينهما وفي حال وجود زيادة أو نقص يقوم الطبيب بتقييم حالة الطفل والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج غير طبيعية. اعلمي أنه يجب قياس محيط رأس الطفل مرة واحدة كل شهر حتى يتم الطفل عامه الأول ثم يقاس مرة كل ثلاثة أشهر حتى يتم طفلك عمر السنتين وبعد ذلك يتم قياس محيط رأس الطفل عند الضرورة مثل أن تحدث ملاحظة ما على شكل رأس الطفل وغالباً ما يكتمل شكل جمجمة الطفل في عمر ما بعد السنتين.

نواحي القلق من قياسات محيط رأس الطفل

اعلمي أنه يجب عليكِ القلق في حال لو كانت قياسات محيط رأس الطفل تزيد بسرعة كبيرة جداً.

لاحظي أنه من نواحي القلق حول قياسات محيط رأس الطفل أنك لم تسجلي أي تغيير بين القياسات، أي أن معدل نمو الطفل ثابت أو صغير جداً وغير ملحوظ.

توقعي أن يكون هناك مشاكل لدى طفلك ويجب تقييمها من قبل الأطباء المختصين في حال كان هناك فرق كبير بين قياس محيط رأس طفلك والقياسات الطبيعية الأخرى بالنسبة لعمره والمرتبطة بالوزن والطول وطول العظام في الساقين خصوصاً.

لماذا يختلف شكل رأس المواليد عن بعضهم البعض؟

اعلمي أنه من الطبيعي أن تكون عظام جمجمة المولود رقيقة ومرنة وكذلك تتخذ الشكل الطولي، وذلك لتسهيل عملية الولادة الطبيعية والمرور ومن مجرى الولادة، ولذلك تخضع جمجمة المولود للتشكل نتيجة لظروف الحمل الأخيرة وخطوات عملية الولادة ومدتها.

لاحظي أنه يجب أن تضعي في حسبانك أنه لا يجب أن يكون رأس مولودك مستديراً وإلا فهو لن يتمكن من المرور عبر قناة الولادة، ولذلك فغالباً ما يكون وعند كل المواليد شكل رأس المولود إما معوّجاً أو مستطيلاً أو يكون شكل الرأس غريباً عند الولادة ولكنه سرعان ما يتعدل.

أسباب تشوه رأس المولود

جنين في رحم الأم

اعلمي أنه من الممكن أن يؤدي تعرضك إلى الولادة المبكرة إلى حدوث عدم انتظام في شكل رأس المولود كما أشارت الدراسات العلمية الحديثة أن المولود حين يكون ذكر يكون معرضاً اكثر لحدوث أشكال غير طبيعية في الرأس بنسبة أكبر من الأنثى. توقعي أن تعرض الأم الحامل لتعسر الولادة أي طول مدة الطلق واللجوء من قبل الاطباء للشفط أو شق المنطقة لتسهيل الولادة الطبيعية قد يؤدي إلى تغير شكل رأس المولود. لاحظي أن عدم تغيير جنينك لطريقة نزوله في الثلث الأخير من الحمل يؤدي لتغير في شكل رأسه مثل أن يظل جالساً في قعر الرحم كما أن وجود مشاكل خلقية في رقبة المولود تؤدي لحدوث تشوه في شكل الرأس مثل ما يسمى بالصغر العضلي الخلقي.

نصائح بسيطة لتعديل رأس المولود بواسطة الأم

مولود نائم على بطنه

قومي بعدة تمارين لعلاج وتغيير شكل رأس مولودك، وهناك عدة نصائح بسيطة يمكن اتباعها مثل أن تغيري طريقة اتجاه رأس المولود كل مدة زمنية سواءً كان نائماً أو مستيقظاً؛ حيث يؤدي ذلك التغيير المنتظم إلى ااتجاه رأس المولود قبل بلوغه عمر4 أشهر إلى نتائج طبيعية ومثالية.

غيري باستمرار طريقة حمل المولود، فيجب أن تنقليه من الذراع اليمنى إلى اليسرى، وابتعدي عن تنويمه على سطح صلب لفترة طويلة.

اعلمي أن نوم المولود على بطنه لفترة قصيرة فقط أثناء استيقاظه مع مراقبته يعمل على تعديل شكل رأسه، كما يمكنك استخدام وسادة خاصة وكذلك قبعة طبية مخصصة لعلاج تسطح الرأس، ويمكن الحصول عليها من متاجر العناية بالرضع.

توقعي أنه وفي بعض الحالات المستعصية يمكن أن يرى الطبيب ضرورة تركيب جهاز خاص لعلاج تسطح رأس طفلك كما سوف يعلمك الطبيب بعض التمارين تحت إشرافه والتي يجب أن تستمر لعدة شهور حتى تلاحظين حدوث التغيير في شكل رأسه والتخلص من الأشكال المقلقة وغير الطبيعية.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً