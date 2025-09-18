أسماء مشتركة بين الصبيان والبنات من ثقافات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - هناك العديد من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث، والتي تتسم بمعناها الجميل؛ حيث تتنوّع أسماء الأطفال التي تصلح للذكر والأنثى، من أسماءٍ مستوحاة من الطبيعة، إلى الأسماء الكلاسيكية، إلى الأسماء غير الشائعة، وغيرها الكثير! وقد يحمل معنًى رائعاً للحفاظ على روح تلك الثقافة في البلد الذي ينتمي إليها الاسم. إذا كنتِ من بين العديد من الأمهات اللواتي يخترن ما يناسب البنت والصبي؛ فمن المرجّح أن خياراتك أكثر مما تتخيلين! وستجدين الكثير من التنوُّع في ثقافات مختلفة، وذات معانٍ عميقة ومعبّرة. إليكِ أبرز أسماء مواليد مشتركة بين الذكور والإناث ومعانيها.

أسماء عربية تطلَق على البنات والصبيان

أسماء عربية تطلَق على البنات والصبيان

جود

جود من أسماء البنات العربية في الأصل، لكنّه درج لتسمية الذكور بشكل واسع؛ فأصبح من أحلى الأسماء المشتركة للصبي والبنت في اللغة العربية. معناه يكون من معاني الكرم والسخاء والعطاء والفعل الجيد والمعروف والكرم والحُسن، وكذلك قد يعني: المطر الغزير.

نجد

اسم علم عربي يصلح للذكور والإناث، معناه هو: الهضبة العالية والطريق المرتفع، وقد يعني أيضاً الدليل أو الماهر، أو هو الشخص المقدام الشجاع وسريع الإجابة. ويكون اسم منطقة ومكان في المملكة العربية السعودية.

يُمن

اسم علم مؤنث عربي، بسيطٌ في نطقه وكتابته، ويعني: البركة، كما أنه عكس يسار. ويعني أيضاً: العطاء، ويمكن أن يطلَق على الذكور والإناث. وكان قديماً يُستخدم للذكور. معناه: البركة والسعادة، ويُعتبر من أحلى الأسماء المشتركة العربية النادرة.

ورد

اسم عربي درج استخدامه للإناث، وقد أصبح من أحلى خيارات أسماء مشتركة بين الذكر والأنثى شهيرة، وهو بصيغة الجمع من وردة؛ فيعني: الزهور ذات الألوان الزاهية اللافتة والروائح العطرة الجذابة. وقد يعني أيضاً: الشجاع والأسد، أو هو الجواد الأحمر الذي يميل لونه إلى صُفرة.

ثواب

اسم علم مذكر عربي، ويمكن أن يُستخدم للإناث، معناه هو الجزاء على خير الأعمال، يَكسبه المرء في الإحسان والخير والمعروف. وهو عكس العقاب، ويأتي من الفعل "ثاب"، الذي يعني رجع، أو أثاب بمعنى أعطى.

ريحان

ريحان اسم مميز من أسماء البنات والذكور المميزة، ويعني: نبات عطري طيب الرائحة وهو الحبق. كما يُستخدم الاسم ليشير إلى الرحمة، الرزق، الفرح، الجنة. ويُعَدّ الاسم ذا معنى جميل ومبارك، ويرتبط بالخير والسلام والهدوء.

أسماء فارسية تطلَق على البنات والصبيان

أسماء فارسية تطلَق على البنات والصبيان

أرش

اسم فارسي، منتشر كثيراً، ويصلح لأن يكون للذكر والأنثى، وقد يُكتب كأرش، ويشتق من كلمتي "آرا" بمعنى البطل و"آش" بمعنى الصدق، ويُجسد الشجاعة والصدق، وهو إذا أطلق على البنات، يعني: السهم أو الشعاع.

سوار

سوار هو اسم غير عربي، أصله فارسي وكردي، يطلَق على الذكور والإناث، وللذكور يُعنى به الفارس أو الخيّال، وللإناث يعني: الحِلية التي تُلبس في المعصم.

سَدير

اسم علم فارسي الأصل، لكنّه شاع عند العرب كاسم علم مذكر؛ لذا يكون من الأسماء المشتركة للصبيان والبنات، معناه: البناء أو القصر ذو القبب الثلاث، وهو اسم لقصر موجود قرب الحيرة.

تاج

اسم فارسي الأصل ويكون عندهم للذكور، وكان قديماً يُستخدم للذكور، وحديثاً يُعتبر من أسماء البنات الجديدة؛ لذا أصبح اسماً مشتركاً بين الذكر والأنثى. ومعناه هو الإكليل الذي يوضع على رأس الملك، ويكون مرصّعاً بالمجوهرات والأحجار الكريمة، أو هو الإكليل اللامع الذي يوضع على رأس العروس.

إيوان

أصل الاسم فارسي، يصلح للبنات والصبيان، وهو مَثل يُضرب للبنيان الرّفيع العجيب الصنيعة، والمتناهي الحصانة والوثاقة. بناه كسرى في عشرين سنة ونيّف بمدينة المدائن جنوبي بغداد. كما قد يعني مكاناً متسعاً من الدار تحيط به حوائط ثلاثة، ومجلس كبير على هيئة صُفّة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيه كبار القوم.

داريا

أصل الاسم فارسي، يطلَق على البنات والصبيان، ويعني: الملكي، والمالك. ومن معانيه الأخرى: الثري، والغني.

روند

أصل الاسم فارسي، يطلَق على البنات والصبيان، مشتق من كلمة رواند وهو اسم لنبات يعيش طويلاً، ويتميز برائحة نفّاذة ومميزة ولكن طعمه مُر. يتم تناوُله لتحسين عملية الهضم، ويساعد في القضاء على الإمساك، كما أنه يساهم في تقوية المعدة وتحسين وظائفها. اسم روند من الأسماء التي انتشرت مؤخراً، ولكنها مميزة وغير تقليدية.

أميد

اسم "أميد" هو اسم فارسي الأصل يصلح للذكر والأنثى، ويعني: "الأمل" أو "التفاؤل". يرمز الاسم إلى المثابرة والثقة بالخير وتحقيق الأفضل، ويُعتقد أنه دخل اللغة العربية عبْر الأكراد والعثمانيين.

أسماء تركية تطلَق على البنات والصبيان

أسماء تركية تطلَق على البنات والصبيان

دوغا

اسم دوغا يعني "الطبيعة" وهو اسم علم مؤنث تركي الأصل، ويُشير إلى جمال الطبيعة والبيئة. لكنه بات يُستخدم للذكور بإضافة حرف النون، وهو يعني "الصقر" أو "الشاهين".

عصمت

اسم علم من أصل تركي ولفظ عربي، أصله عصمة، واشتُهر كاسم علم مشترك لكلٍّ من الذكور والإناث، معناه: الامتناع عن فعل المعصية، وكذلك قد يعني السوار أو القلادة أو الحبل أو رباط الزوجية.

دينيز

اسم تركي يصلح للبنات والصبيان، ويعني: "البحر". لا يوجد له معنًى محددٌ أو أصل في العربية. وفي الثقافة التركية، قد يرتبط الاسم بصفات مثل: الغموض والجمال والقوة؛ نظراً لطبيعته البحرية.

باران

اسم تركي يطلَق على البنات والصبيان، ويعني: "المطر"، أو الغيث. وهو يرتبط بشخصية موغلة في الخير والعطاء، وينتظر حسنَ كرمها جميعُ الناس.

إيجي

اسم تركي يطلَق على البنات والصبيان- من بحر إيجه. وإيجي هو الشخص الذي يتمتع بحدس قوي وقادرٌ على رؤية الحقيقة، ويعني أيضاً: ناضجاً.

أوموت

اسم تركي يطلَق على الإناث والذكور، ويحمل معنى: الأمل، أو "أن يظل المرء متفائلاً"، مليئاً بالطاقة الإيجابية. كما يعني الاسم: "مرحباً بالأمل".

باريش

اسم تركي، يطلَق على البنات والصبيان، ويعني: "السلام". وهو الاسم الذي أطلقه والد الفنان التركي الشهير باريش مانتشو، على ابنه؛ تفاؤلاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، درجت الكلمة كاسم يطلَق على الذكور والإناث.

روزجار

اسم تركي يصلح للبنات والصبيان، ويعني: "الريح". وهو يمثل الحرية والحركة، كما يشير إلى العمل، وهو مصدر الرزق.

10 أسماء مواليد مشتركة بين الذكور والإناث

أسماء أوروبية تطلَق على البنات والصبيان

لويس

اسم لويس هو اسم فتاة من أصل يوناني ويعني: "الأكثر مرغوبية". وكان اسم لويس من بين أفضل عشرين اسماً. وظلّ ضمن أفضل خمسين اسماً حتى أربعينيات القرن الماضي، لكنه اختفى تماماً من القائمة عام 1983. وهو يطلَق على الصبيان في غالبية أرجاء أوروبا.

وينتر

هو اسم فتاة من أصل إنجليزي، وهو يدل على فصل أكثر انتعاشاً وحيوية؛ بل وبرودة عن الصيف أو الخريف أو الربيع. أصبح اسم "الشتاء" الآن خياراً أنثوياً بامتياز. وقد ازدادت شعبيته بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وبات يطلَق على الصبيان.

بايبر

اسم بايبر هو اسم فتاة من أصل إنجليزي روماني ويعني: "عازفة الأنابيب أو الفلوت". وقد اشتُهرت به بايبر كيرمان، وهي كاتبة المذكرات التي شكّلت تجارِبها في السجن أساساً لمسلسل "أورانج إز ذا نيو بلاك" الناجح، وهو الآن يطلَق على الصبيان.

آشلي

اسم "آشلي" هو اسم علم من أصل إنجليزي قديم (أنجلوسكسوني)، منتشر في أميركا أيضاً، ويُستخدم للبنات والصبيان، ويعني: "المرج" أو "المكان الذي تقع فيه شجرة الأشي"، وهو اسم مرتبط بالعالم الطبيعي، في بعض التقاليد، كان يُستخدم خشب شجرة الأشي للحماية من الأرواح الشريرة.

توري

اسم توري (Tori) يمكن أن يكون له معانٍ مختلفة حسب الأصل واللغة؛ فيشير في اليابانية إلى "طائر" أو "النصر". وفي اللاتينية إلى "المنتصرة" أو "الناجحة" (تصغير لاسم فيكتوريا). وهناك أيضاً استخدامات أخرى تشمل اسم بوابة في اليابان أو اسم جزيرة أيرلندية تعني "مكان المرتفعات الصخرية الشديدة". اسم توري يُستخدم للبنات والصبيان.

روبن

هو اسم أعجمي له معانٍ مختلفة حسب أصله؛ فهو في الألمانية يعني: "لامع" أو "مشهور". وفي الفارسية القديمة قد يعني: "الفُوّة" أو عروق تُستخرج منها وتُستخدم في الصبغ، وقد ذُكر أن له معاني أخرى كالجمال أو ضوء القمر الساطع، لكن هذه المعاني غير مدعومة في المصادر الموثوقة، لكن المتعارَف عليه أنه يطلَق على البنات والصبيان.

إيمرسون

اسم يطلَق على البنات والصبيان، من أصول ألمانية. ويعني: الشجاع، القوي؛ ابن إيمري. ولهذا الاسم معنًى قويٌ يُفتخر به. وهو مزيجٌ غريبٌ من الاسمين الأكثر شيوعاً: إيما وإميلي. في الماضي، كان إيمرسون يُستخدم أكثر للفتيات الصغيرات، لكنه أصبح يطلَق على الذكور أيضاً في السنوات الأخيرة.

جاكي

اسم "جاكي" هو اسم ذو أصل إنجليزي ويعني: "الله كريم"، أو "المُحلّ". يمكن أن يكون صيغة مصغرة للاسمين جاكوب (للذكور) وجاكلين (للإناث)، وهو اسم يُستخدم لكليهما؛ أيْ الذكر والأنثى. باختصار، اسم جاكي هو اسم متعدد الأصول والمعاني، ويتميز بأناقة عفوية ويعبّر عن صفات مثل: القوة والحماية.

أسماء مواليد مشتركة للبنات والأولاد

أسماء هندية تطلَق على البنات والصبيان

أسماء هندية تطلَق على البنات والصبيان

عتيق

عتيق اسم يرمز للأناقة والنبل. يشير إلى المرأة الرقيقة، كما يعني الرجل ذا القلب النبيل، والقديم والجليل والأصيل والكريم. وله معانٍ متعددة تشمل القديم من كلّ شيء، والرجل الأصيل والشريف، والمحرَّر من العبودية.

أكينشا

تعكس أكانشا رغبةً صادقةً في إسعاد الآخرين، وملء الأجواء بالطاقة الإيجابية، المنتشرة في نظام الأورفيديا الطبي التقليدي القديم، الذي يعود إلى شبه القارة الهندية، ومعناه: "علم الحياة" ويقوم على مبدأ تحقيق التوازن بين الجسم والعقل والروح، كما يرمز الاسم أيضاً إلى الرحمة والحب غير الأناني.

أشفيني

اسم هندي يطلَق على البنات والصبيان، واسم أشفيني يرمز إلى التألق والثراء، وإذا ارتبط بالفتاة، يعني النجمة التي تَهدي عابري الطريق في سماء الليل، وتعينهم على سفرهم. وإذا ارتبط الاسم نفسه بالذكر، أصبح يرمز إلى النجاح والحظ، الذي طالما يتمناه المجتمع الهندي للذكر أكثر من الأنثى؛ كونه مُعيل الأسرة.

ألوبا

اسم هندي يطلَق على البنات والصبيان، ويعني: "بلا عيب"، وهو اسم يعكس جوهر الكمال عند المرأة، والشخص ذا الشخصية التي لا تشوبها شائبة عند الرجل، لكن الاثنين سواء المرأة أو الرجل، يتشاركان في صفة واحدة، وهي نقاء القلب.

تشاندان

اسم هندي يُستخدم للبنات والصبيان، في آن واحد، ويشير تشاندان إلى شخص يجلب حضوره العطر والهدوء، تماماً مثل جوهر خشب الصندل المهدّئ.

تشارو

اسم هندي يطلَق على البنات والصبيان، تعني كلمة "شارو" إذا أطلقت على البنات: جمال الزهرة النادرة، وتمثل التفرد والنعمة والسحر. أما إذا أطلق الاسم على الذكور؛ فهو يعني أروع إبداعات الطبيعة.

آرنا

إذا كنتِ تبحثين عن اسم يُشجع طفلتكِ على الانطلاق مع التيار، فكّري في اسم آرنا، وهو اسم أنثوي من أصل هندي يعني: "نهر"، أو "موجة". هذا الاسم الجميل يرتبط بالثروة والحظ والقوة. لكنه إذا ارتبط بالذكر؛ فله دلالات الجمال الأثيري والنفوذ والازدهار؛ مما يجعله خياراً ممتازاً لطفلكِ الصغير ذي الشخصية الجذابة.

أسماء بنات هندية بحرف الألف