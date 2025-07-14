انت الان تتابع خبر مجلس النواب يخفق في عقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته".



وكان من المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، جلسته الثانية ضمن الفصل التشريعيِّ الأخير، بجدول أعمالٍ يتضمَّن التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحاديِّ ورئيس مجلس الدولة، إضافةً إلى قراءة ومناقشة مشاريع قوانين مهمَّة، منها تعديل قانون أسس تعادل الشهادات، وتعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.