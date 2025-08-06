انت الان تتابع خبر المطلك: الطائفية لا تبنى البلد والسكوت على الفساد أوصلنا لمرحلة صعبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المطلك خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "الطائفية لا تبنى البلد ولا يمكن أن تقود المجتمع، والعملية السياسية عملية أزمات أزمة تلد أزمة".

وشدد المطلك على أن "السكوت على الفساد أوصل العملية السياسية الى مرحلة صعبة"، مضيفا أن "القوى السنية لم تدرس فكرة الانسحاب من العملية السياسية".

وتابع أن "أهالي حزام بغداد تأذوا من تنظيم داعش أكثر من بقية العراقيين"، مؤكدا أن "الصراع على الأراضي في حزام بغداد لا علاقة له بالتغيير الديموغرافي".