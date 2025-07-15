انت الان تتابع خبر العراق يدعو الأطراف السورية لضبط النفس وتغليب لغة الحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صحفي للخارجية، "تعرب وزارة الخارجية عن قلق جمهورية العراق البالغ من تصاعد التوترات في الجمهورية العربية السورية، وتدين بشدة التدخلات العسكرية المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وتهديداً لاستقرار المنطقة".وأكدت الوزارة موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي انتهاك يمس سيادتها أو يعرض أمن شعبها للخطر.

ودعت جميع الأطراف السورية إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، ووقف المواجهات والتوترات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري وتُعيق جهود التهدئة والاستقرار".

وجددت الوزارة دعمها الكامل لأي "مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".