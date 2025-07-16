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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".وكان قد صوت مجلس النواب، على اضافة عدة فقرات على جدول اعمال جلسة اليوم الأربعاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب صوت على إضافة هذه الفقرات على جدول أعماله:

- القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي

- ⁠ التصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

- ⁠التصويت على رئيس مجلس الدولة".

ونشر مجلس النواب، امس الثلاثاء، جدول اعماله لجلسة يوم غد الأربعاء.

وتضمن الجدول:

اولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (18) مادة".

ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، (لجنة العلاقات الخارجية) المادة (2)

ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 (لجنة التربية)، المادة (5).

رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حماية وتحسين البيئة (لجنة الصحة والبيئة).

خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (لجنة العلاقات الخارجية).

سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (اللجنة القانونية)".

