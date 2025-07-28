انت الان تتابع خبر العراق: الحوار والتفاوض السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، لاسيما تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

وسلط وزير الخارجية "الضوء على موقف العراق من الأحداث الجارية في غزة"، معرباً عن شكره للصين على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

كما استعرض "رؤية العراق تجاه مجمل الأوضاع في المنطقة"، مؤكداً أن "الحوار والتفاوض يشكّلان السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية".