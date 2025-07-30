انت الان تتابع خبر بغداد تتجاوز 9.5 مليون نسمة: السوداني يعلن عن متحف جديد في "الشعبة الخامسة" - عاجل والان مع التفاصيل
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء منطقة (الشعبة الخامسة)، بمساحة 400 دونم، ضمن الفرص الاستثمارية أمام جميع الشركات، مؤكداً أنها ستعلن بشكل شفاف وواضح، وإنها لن تحتوي على أي مشروع سكني، إضافة إلى تميز موقعها الستراتيجي، والقريب من ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)، حيث سيشيد فيها متحف بمساحة 12500 م2، ليكون شاهداً على الحقبة الدكتاتورية المظلمة، وممارسة أبشع الانتهاكات، والمتحف بمثابة ضمانة لعدم تكرار المآسي، حيث سيطلع المواطنون على بشاعة تلك الحقبة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل رؤيته وبرامج حكومته لتأهيل العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن المدينة تجاوز عدد سكانها 9.5 مليون نسمة دون أن تشهد عمليات تأهيل تتناسب مع سعتها وتمنحها "هوية خاصة" لحل المشاكل التي تواجهها.
وأكد السوداني أن مدينة الكاظمية المقدسة، التي "لم تنل أي قسط من الاهتمام طيلة عقود"، تشهد اليوم "نقلة نوعية تراعي خصوصيتها الإسلامية وأعداد الزائرين، وتضمن الانسيابية بالحركة في المناسبات".
وبين رئيس الوزراء أن حملة الإعمار لا تقتصر على محاور محددة، بل "تشمل المحلات والأحياء في الكاظمية، وفي كل القطاعات، والمدارس والمؤسسات الخدمية الأخرى".
واختتم السوداني حديثه بالتأكيد على "الالتزام بالدقة والكشوفات والمواصفات وفق المخطط، وبنوعية عالية في العمل مع سرعة التنفيذ" لضمان إنجاز هذه المشاريع بأفضل شكل ممكن.
ويُعد مشروع جسر الكريعات من المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الثانية، يُضاف إليه إنشاء العديد من المرافق الخدمية والمقتربات، ومنها ممرات ومحاور تربطه مع طريقي سريع محمد القاسم وقناة الجيش.
كما تتواصل حملة إعمار مدينة الكاظمية المقدسة التي تتضمن تأهيل وتوسعة (15) شارعاً رئيسياً لخمسة أحياء، وإنشاء (38) مدرسة، وترميم (4) مدارس تراثية، وإكساء وتبليط (12) حياً سكنياً، وتطوير كراجات، وإنشاء مجسرات، بالإضافة الى إقامة أماكن ترفيهية للعوائل، كما تتضمن الحملة إنشاء ستة مداخل للمدينة، وتأهيل محطة الصرف الصحي، وتقديم خدمات للمناطق الزراعية، وتأهيل مشروع ماء المدينة، وبوليفارد شارع فتاح باشا، ومشاريع أخرى، فضلاً عن نقل مقرات الدوائر الرسمية إلى خارج المدينة.