بغداد تتجاوز 9.5 مليون نسمة: السوداني يعلن عن متحف جديد في "الشعبة الخامسة" - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وثمّن السوداني – بحسب بيان لمكتبه الإعلامي - جهود الفريق التنفيذي من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولين وفنيين، ووزارة الإسكان، وأمانة بغداد، وهيأة الاستثمار، والعتبة الكاظمية، والحضرة الحنفية، حيث أنتج الجهد الجماعي واقعاً ملموساً لدى المواطن، مشيراً إلى رؤية الحكومة الواقعية والتخطيطية والشاملة تجاه الجانب الخدمي، التي أخذت بنظر الاعتبار خصوصية كل قضاء ومدينة وناحية.كما أعلن رئيس مجلس الوزراء منطقة (الشعبة الخامسة)، بمساحة 400 دونم، ضمن الفرص الاستثمارية أمام جميع الشركات، مؤكداً أنها ستعلن بشكل شفاف وواضح، وإنها لن تحتوي على أي مشروع سكني، إضافة إلى تميز موقعها الستراتيجي، والقريب من ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)، حيث سيشيد فيها متحف بمساحة 12500 م2، ليكون شاهداً على الحقبة الدكتاتورية المظلمة، وممارسة أبشع الانتهاكات، والمتحف بمثابة ضمانة لعدم تكرار المآسي، حيث سيطلع المواطنون على بشاعة تلك الحقبة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل رؤيته وبرامج حكومته لتأهيل العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن المدينة تجاوز عدد سكانها 9.5 مليون نسمة دون أن تشهد عمليات تأهيل تتناسب مع سعتها وتمنحها "هوية خاصة" لحل المشاكل التي تواجهها.

وأكد السوداني أن مدينة الكاظمية المقدسة، التي "لم تنل أي قسط من الاهتمام طيلة عقود"، تشهد اليوم "نقلة نوعية تراعي خصوصيتها الإسلامية وأعداد الزائرين، وتضمن الانسيابية بالحركة في المناسبات".