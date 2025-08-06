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3 تحديثات جديدة على عملية الاقتراع في الانتخابات القادمة

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3 تحديثات جديدة على عملية الاقتراع في الانتخابات القادمة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو لجنة تمكين المرأة في المفوضية، رنا طاهر ياسين، إن "المفوضية أجرت تحديثات شاملة على الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، سواء الخاصة بالتحقق أو تسريع إعلان النتائج، وذلك تحضيراً ليوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل".


وأوضحت أن "التحديثات شملت تزويد الأجهزة بأنظمة تبريد متطورة جداً لتجنب الأعطال المحتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة الاستخدام، إلى جانب تجهيز مراكز الاقتراع بطابعات خاصة لطباعة النتائج وتسليمها لمراقبي الكيانات السياسية في حال توقف الأجهزة الأساسية".

اما التحديث الثالث، فهو "تزويد الأجهزة بكاميرات تلتقط صورة وجه الناخب إلى جانب بصماته، قبل توجهه إلى كابينة الاقتراع"، مؤكدة أن "هذه التحديثات تعكس تطوراً ملموساً في عمل المفوضية، واستفادتها من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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