انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يلتقي السفير البريطاني ويشدد على أهمية الانتخابات القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التيار في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "السيد الحكيم، استقبل صباح اليوم، السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها".وبحسب البيان، أشار السيد الحكيم إلى "طبيعة التحديات التي واجهها العراق على مدى العقود الماضية، من مقارعة الدكتاتورية ومعاناة الحروب المتعاقبة، وصولًا إلى مواجهة الإرهاب بأشكاله المختلفة"، مؤكدًا أن "الاستقرار الذي يشهده العراق اليوم هو ثمرة تضحيات أبناء الشعب العراقي من مختلف المكونات وعلى امتداد المراحل".

وشدد الحكيم على "أهمية الانتخابات القادمة في تعزيز الاستقرار، والانتقال من مرحلة الاستقرار الهش إلى مرحلة الاستقرار المستدام"، معتبرًا أن "هذه الممارسة الديمقراطية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ النظام السياسي في البلاد".

ودعا السيد الحكيم إلى "مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات المقبلة".

وأكد السيد الحكيم أن "الخدمات ومشاريع الإعمار والتنمية تشكل المدخل الأساسي لتحقيق الرضا الشعبي"، مشيرًا إلى أن "تحقيق هذا الهدف يسهم في تقوية النظام السياسي وتعزيز ثقة المواطنين به".

وجدد السيد الحكيم دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى ترشيق الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، بحسب البيان.