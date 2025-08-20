اخبار العالم / اخبار العراق

السعودية تحتجز 9 عراقيين والبرلمان يتحرك

0 نشر
0 تبليغ

السعودية تحتجز 9 عراقيين والبرلمان يتحرك

انت الان تتابع خبر تحتجز 9 عراقيين والبرلمان يتحرك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المالكي في وثيقة وردت لـ الخليج 365، ان "هناك 9 عراقيين محتجزين في السعودية منذ اشهر دون الإعلان عن التهم الموجه اليهم".
ووجهت سؤالا الى الخارجية بالقول "ما صحة قيام السلطات السعودية باحتجاز عراقيين معتمرين او حجاج لمجرد وجود منشورات في هواتفهم تتعارض مع قوانين السعودية".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا