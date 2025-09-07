انت الان تتابع خبر بغداد تحدد 8 أماكن "محظورة" من تعليق الدعايات الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، إن "الأمانة، بالتنسيق مع المفوضية، منعت بشكل قاطع إلصاق الملصقات على جدران المباني الحكومية أو التعليمية أو الدينية، فضلاً عن النصب والتماثيل والجسور والمواقع الأثرية، كما منعت تثبيت الدعايات على قطع الدلالة المرورية أو نشرها في الحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المنظومات الخدمية والممتلكات العامة".



وأضاف انه "في خطوة لفتح المجال أمام بدائل حضارية، دعت الأمانة المرشحين إلى الاعتماد على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في تقاطعات العاصمة، أو اللوحات المعدنية والخشبية ولافتات القماش، شريطة أن تكون قابلة للإزالة بسهولة بعد انتهاء الانتخابات".

وأكد الجنديل أن "أي مخالفة ستواجه بغرامات مالية تستوفى من مبالغ التأمينات، مع رفع موقف تفصيلي يتضمن اسم المرشح وحزبه ومكان المخالفة إلى المفوضية لضمان استحصال المبالغ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وفي ذات السياق، تستعد المفوضية لإطلاق عملية تسجيل المراقبين، سواء كانوا من منظمات المجتمع المدني أو من الكيانات السياسية أو منظمات دولية، وعلى الرغم من أن التسجيل لم يبدأ بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية تجاوز العدد نصف مليون مراقب، وهو رقم ضخم يعكس اتساع دائرة الرقابة المحلية والدولية، بحسب رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل.

واعتبر جميل انه "يُفترض أن يشكل هؤلاء المراقبون صمام أمان إضافياً للعملية الانتخابية، بما يعزز ثقة الناخبين ويحد من الطعون والتشكيك".

