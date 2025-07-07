الامارات | «غوغل» تطلق نموذج توليد الفيديوهات «فيو3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» بدء توفير نموذج الذكاء الصناعي لتوليد الفيديوهات (فيو3) لجميع مستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة «جيمني» في أكثر من 159 دولة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نموذج توليد الفيديوهات متاح فقط للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر المعروفة باسم «غوغل أيه.آي برو»، ويتيح توليد ثلاثة فيديوهات يومياً كحد أقصى.

يشار إلى أن «غوغل» كشفت عن نموذج الذكاء التوليدي (فيو3) في مايو الماضي، ويسمح للمستخدمين بإنتاج فيديوهات تصل إلى ثماني ثوانٍ باستخدام أوامر نصية مكتوبة مطولة.

وقال المسؤول في «غوغل»، جوش وودورد، إن الشركة تعمل على إضافة خاصية توليد فيديوهات باستخدام الصور إلى منصة «جيمني».

يذكر أن الاشتراك في خدمة «غوغل أيه.آي برو» يتيح للمستخدم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها «غوغل»، إلى جانب مساحة تخزين إضافية على الحوسبة السحابية بسعة 2 تيرابايت.

• 3 فيديوهات يومياً كحد أقصى، يتيحها النموذج للمستخدمين.