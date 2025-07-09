الامارات | أب «مهووس» يعزل طفليه عن العالم لسنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت الشرطة الإيطالية بالصدفة البحتة شقيقين، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، نشآ في مزرعة معزولة في بييمونتي على يد والدهما المهووس بمخاوف الإصابة بالفيروسات لدرجة أن قام بعزل عائلته تماما عن العالم.

جرت القصة بعد الفيضان الذي ضرب مقاطعة بييمونتي الإيطالية في أبريل، حيث زارت قوات الدرك المحلية مزرعة معزولة في سفوح لوريانو، وهي بلدية صغيرة بالقرب من تورينو، بسبب إشعار إخلاء مؤقت حفاظًا على سلامة السكان، لكن ما وجداه صدمهم - صبي يبلغ من العمر 9 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات يرتديان حفاضات، وكلاهما غير قادر على الكلام أو القراءة أو الكتابة، ودون أية سجلات محلية. وادعى والدا الطفلين الهولنديين وفقا وسائل الإعلام وهما نحات معادن وأم ربة منزل، أن الطفلين يتلقيان تعليمهما في المنزل وأنهما يمتلكان كل ما يحتاجانه، من طعام وألعاب وكتب، لكنهما في الواقع بدا معزولين تمامًا عن العالم الخارجي. وفقًا لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، كان والد الأطفال، البالغ من العمر 54 عامًا، يعيش في إيطاليا منذ ثلاث سنوات، لكن أحدًا في القرية لم يلاحظ وجودهم؛ فلم يُسجلوا لدى السلطات المحلية ولم يلتحقوا بالمدرسة قط. كما أن الظروف التي وجدهم فيها رجال الشرطة تُشير إلى عزلة تامة وانعدام شبه تام للتعليم.

وتصف صحيفة «إل ميساجيرو» والدهم، البالغ من العمر 54 عامًا، بأنه «مهووس بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات المُصنّعة في المختبرات» وأنه لم يرغب في تطعيم أطفاله. ويُقال إنه كان يعتقد أن الدول تُنتج فيروسات في المختبرات وتخطط «لتلويث العالم»، لذلك أراد الحفاظ على سلامة عائلته. من جهته قال عمدة ليفورنو: «لقد جعل منزل المزرعة مستقلًا من حيث الطاقة والمياه. ولهذا السبب، تمكن من عزل نفسه بشكل شبه كامل». وأضاف: «للوصول إلى المنزل، عليك أن تسلك طريقًا طويلًا عبر الغابة».

ولاحقا أعلنت محكمة الأحداث في تورينو الآن أن الوالدين غير قادرين على رعاية الطفلين كما ينبغي، وأمرت بوضعهما في منشأة خاصة تحت وصاية منظمة غير حكومية متخصصة في رعاية الشباب، ريثما تُسلَّما إلى عائلة قادرة على تربيتهما.