الامارات | «تخليد الحكايات» يفوز بجائزة كريستو وجان-كلود 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، اسم المشروع الفائز بجائزة كريستو وجان-كلود 2025.

وفازت الفنانة حنان أرشاد بالدورة الـ١٣ من الجائزة، تحت إشراف الدكتورة كريستيانا بونين، الأستاذة المساعدة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وحنان أرشاد فنانة ومصممة غرافيك هندية مقيمة في دولة الإمارات، تهدف أعمالها إلى سرد القصص بالاعتماد على وسائط ومواد مختلفة وعلى الدراسات التاريخية والتقنيات البصرية، كما تركّز أعمالها على الحوار السياسي والذاكرة الثقافية، وتتنوع بين الأعمال التركيبية، والطباعة، والوسائط الرقمية، والأفلام والتصوير الفوتوغرافي.

بدأ اهتمام أرشاد بالتاريخ المغولي وعلاقة المواد به خلال زياراتها إلى مكتبة رضا في رامبور، ومجمع بادا إمامبارا في مدينة لكناو الهندية، وتطور هذا الاهتمام لاحقاً ليتحول إلى مشروع «تخليد الحكايات» أثناء عملها مع الأستاذة المساعدة أمبارو باكريساس كاريراس في الجامعة الأميركية في الشارقة. وتوسع المشروع منذ ذلك الحين ليشمل المزيد من المراجع في النحت والعمارة، ويعيد تصور الماضي ويحوله إلى واقع ملموس وأعمال تفاعلية نابضة بالحياة.

ويهدف العمل إلى الحفاظ على المعارف المعمارية والثقافية المغولية من خلال صناعة طوب «لاخوري» التقليدي وتسليط الضوء على تقنيات الطوب والأسمنت المغولية، التي تتضمن استخدام مواد صالحة للأكل، وتحمل كل طوبة نقشاً يعكس تصور الفنانة حول فن المنمنمات المغولية، ما يحول مواد البناء التاريخية إلى أداة فعالة للأرشفة البصرية والمكتوبة، ويتم ترتيب الطوب بطريقة تحاكي هيكل مكتبة، وتدعو الزوّار للتفاعل مع التاريخ من خلال سحب كل «كتاب» من هذا الهيكل.

وقالت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «استمرار الحضارة ونهضة الإنسانية يقومان على تقديرنا لذاكرتنا الثقافية وتراثنا، واحتفائنا بروائعه المادية والمعنوية من النحت والعمارة إلى العادات والتقاليد والقيم، وحفظها حيةً عبر التاريخ، ملهمةً للأجيال، معبّرةً عن صلتنا الوثيقة بالماضي وتطلّعنا إلى المستقبل بالأمل». وقالت المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي مايا أليسون: «يمثل مشروع (تخليد الحكايات) دليلاً ملموساً على قدرة الفن على الربط بين الذاكرة والمكان والتقاليد المادية، ويشكل هذا العمل الفائز استجابة مؤثرة لحالة الاندثار الثقافي، ومثالاً قوياً حول كيفية إعادة تصور السرديات التاريخية من خلال الفن المعاصر».

ومن جانبها، قالت مديرة جائزة كريستو وجان-كلود، إميلي دوهيرتي: «نرحب بفوز الفنانة حنان أرشاد بجائزة كريستو وجان-كلود 2025 وسط منافسة قوية بين الأعمال المرشحة التي أظهرت مستويات رفيعة هذا العام، إلا أن مشروع أرشاد استحوذ على إعجاب الجميع بجماله وعمقه. وستبدأ الفنانة الآن المرحلة الإنتاجية بدعم كامل من الفريق الفني والتقييمي لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي».

منصة انطلاق

تُقدّم جائزة كريستو وجان-كلود سنوياً منذ عام 2013، تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وتمثل منصة انطلاق للفنانين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما تشجع الأعمال الفنية الجديدة وتمنح الفائزين رؤية معمّقة حول الحياة المهنية للفنان، بدءاً من مرحلة التكليف ووصولاً إلى مرحلة العرض، ويستقبل البرنامج الطلاب والخريجين الجدد المقيمين في دولة الإمارات.

. يهدف العمل إلى الحفاظ على المعارف المعمارية والثقافية المغولية.