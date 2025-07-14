كيف أعرف شكل عيوني والمكياج المناسب لها؟ دليلك الكامل لإطلالة جمالية مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - هل تساءلتِ يوماً لماذا يبدو مكياج عينيك رائعاً في بعض الأيام، بينما لا يبرز جمالك في أيام أخرى رغم استخدامك لنفس المستحضرات؟ الحقيقة أن سر جاذبية المكياج لا يكمن فقط في الألوان أو الخامات، بل في معرفة خريطة وجهك، وبالتحديد "شكل عينيك".

كل امرأة تحمل في ملامحها بصمة فريدة، وعيناك هما نافذتك الخاصة نحو العالم. قد تكونان واسعتين، لوزيتين، بارزتين، غائرتين أو مائلتين قليلاً نحو الأعلى أو الأسفل، وكل نوع يحتاج لمسة مختلفة من المكياج تبرز جماله وتخفي أي تفاصيل قد تشتتك عن التألق.

في هذا الدليل المفصل، سنأخذك في رحلة لفهم شكل عينيك بدقة، ثم ننتقل معك خطوة بخطوة لاكتشاف أساليب المكياج الأنسب لك. لا مزيد من الحيرة أمام المرآة، ولا حاجة لنسخ مكياج نجمات لا تتطابق عيونك مع عيونهن. هذا الدليل خصص لك، لتكوني أنتِ النجم الحقيقي في كل مناسبة.

أولاً: كيف تعرفين شكل عينيك؟

معرفة نوع العيون

قفي أمام المرآة في إضاءة جيدة، وابدئي بملاحظة العيون :

العيون اللوزية

الخصائص : تأخذ شكل ثمرة اللوز، ذات زاوية خفيفة في الأطراف، وغالباً ما يظهر جزء من الجفن المتحرك.

كيف تتأكدين؟ إذا كان بإمكانك رؤية البياض فوق وتحت القزحية قليلاً فقط عند النظر للأمام، فأنتِ على الأرجح تملكين عيوناً لوزية.

العيون المستديرة

الخصائص : تكون القزحية مرئية بالكامل تقريباً، مما يعطي العين مظهراً دائرياً واسعاً.

علامة مميزة: إذا كنت ترين بياض العين فوق وتحت القزحية بسهولة، فعيونك مستديرة.

العيون الناعسة أو المنحدرة (Downturned Eyes)

الخصائص : الزاوية الخارجية للجفن تميل للأسفل مقارنة بالداخلية.

طريقة التحديد: خط الرموش يبدو وكأنه يتجه للأسفل.

العيون المرفوعة (Upturned Eyes)

الخصائص : الزاوية الخارجية أعلى من الداخلية، مما يعطي مظهراً مفعماً بالحيوية.

طريقة التحديد: الخط الخارجي للجفن العلوي يصعد بلطف.

العيون الغائرة (Deep Set)

الخصائص : تكون العيون غائرة داخل محجر العين قليلاً، ويبدو عظم الحاجب بارزاً.

علامة واضحة: إذا بدا جفنك العلوي صغيراً أو غير مرئي عند فتح العين.

العيون البارزة

الخصائص : تبدو العيون بارزة قليلاً عن مستوى الوجه.

تمييزها: تظهر الجفون واضحة ومفتوحة جداً.

العيون الأحادية الجفن (Monolid)

الخصائص : لا توجد بها طية واضحة في الجفن العلوي.

تظهر بكثرة: في النساء الآسيويات غالباً. ثانياً: المكياج المناسب لكل شكل عين تعرفي إلى المكياج المناسب لكل أشكال العيون واختاري مكياج عيون لشكل عينيك: للعيون اللوزية

تعرفي إلى المكياج المناسب لكل أشكال العيون واختاري مكياج عيون لشكل عينيك: جرّبي كل أنواع الأيلاينر والآيشادو.

الظلال السموكي مثالية لك.

ركزي اللون الداكن في الزاوية الخارجية وأمديه للخارج لتعزيز الشكل.

للعيون المستديرة

الأيلاينر المسحوب يعطيكِ عيناً لوزية وهمية.

ركزي على الزاوية الخارجية، وابتعدي عن التحديد الكامل.

للعيون الناعسة

استخدمي آيشادو فاتحاً في الزاوية الداخلية، وداكناً في الخارجية مع سحب لأعلى.

اختاري الرموش التي ترتفع في الزاوية الخارجية.

للعيون المرفوعة

لا تكثري من التحديد المسحوب حتى لا تعطي مظهراً قاسياً.

الجليتر في الزاوية الداخلية يزيد من الاتساع.

للعيون الغائرة

أضيفي لمسة مضيئة على الجفن المتحرك لتوسيع العين.

تجنبي الظلال الداكنة القوية على كامل الجفن.

للعيون البارزة

اختاري الألوان المطفأة (Matte).

الظل السموكي الداكن يقلل من البروز.

للعيون الأحادية الجفن

تقنية القطع (Cut crease) توهم بوجود طية.

الأيلاينر العريض والرموش الكثيفة يعززان عمق العين.

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