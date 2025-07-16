الامارات | نادي الإمارات العلمي يستعرض أمام «الويبو» ريادة الإمارات في الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي، بفعاليات الدورة الـ66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالأمم المتحدة، التي تُعقد في مدينة جنيف، وتختتم فعالياتها غداً.

وفي هذا المحفل الدولي رفيع المستوى، قدّم رئيس النادي، الدكتور عيسى البستكي، تقريراً أمام الجمعية العامة للمنظمة، استعرض خلاله ريادة دولة الإمارات، وجهود النادي في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز منظومة الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك منذ حصول النادي على صفة «مراقب دولي» لدى المنظمة في يوليو 2024.

وأشاد بالشراكة البنّاءة التي تجمع بين «الويبو» والدول الأعضاء، خصوصاً الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً بمجالات الإبداع والاختراع والمعرفة، مؤكداً التزام نادي الإمارات العلمي بدعم الوعي المجتمعي بقضايا الملكية الفكرية، من خلال مشاركته الفاعلة في الحوارات الوطنية، وتنظيمه لورش عمل تخصصية بشكل دوري، تركز على موضوعات براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وتستهدف فئات متعددة من المخترعين والباحثين والمبتكرين.

وأشار إلى أن عام 2024 شكّل نقلة نوعية في مسيرة النادي، إذ تم اعتماد تحقيق براءات الاختراع كهدف استراتيجي رئيس، ما أثمر عن تسجيل 18 ملكية فكرية خلال العامين الماضيين، في إنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.