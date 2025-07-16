قبل زفافها المنتظر من سيليو صعب.. زين قطامي تُلهمكِ صيحات جمالية هادئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 11:54 صباحاً - مع اقتراب موعد زفاف زين قطامي من سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، يزداد اهتمام المتابعين بإطلالاتها الراقية التي أصبحت مصدر إلهام للكثير من النساء. "زين"، المعروفة بذوقها الناعم وأناقتها الفطرية، استطاعت أن تفرض أسلوبها الخاص في عالم الجمال، بعيداً عن الصيحات المبالغ بها، لتقدم مفهوماً جديداً للجاذبية المرتكزة على البساطة والأنوثة الطبيعية.

كل ظهور لها يعكس تناغماً بين المكياج الهادئ، تسريحات الشعر البسيطة، واختيار الألوان الراقية التي تليق ببشرتها وتبرز ملامحها بلطف. لا عجب أن تكون تحت الأضواء اليوم، مع تحضيرات زفافها المنتظر من أحد أفراد أشهر بيوت الأزياء في العالم. وفي ظل هذا الحدث المنتظر، لا يسعنا إلا أن نتأمل ماضي إطلالاتها، ونسمح لأنفسنا بتخيل كيف ستكون زين قطامي كعروس: هل ستختار إطلالة جمالية كلاسيكية فخمة؟ أم ستفاجئنا بإطلالة جمالية رومانسية حالمة تليق بروحها الهادئة؟

في التالي، نأخذكِ في جولة إلى أبرز الصيحات الجمالية التي تألقت بها زين قطامي، ونشاركك توقعاتنا لما قد تكون عليه إطلالتها الجمالية يوم زفافها المنتظر.

صيحات جمالية ناعمة من وحي زين قطامي

https://www.instagram.com/p/DIq8kjvSifp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIq8kjvSifp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIq8kjvSifp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بشرة ناعمة ومتوهجة : تعتمد زين على قاعدة مكياج خفيفة تعكس إشراقة بشرتها الطبيعية. غالباً ما تستخدم مستحضرات مرطبة وخفيفة مثل الـSkin Tint، مما يجعل بشرتها تبدو صحية ومضيئة بدون تغطية ثقيلة.

ألوان شفاه نيود أنثوية : أسلوبها في المكياج يعكس ذوقها الأنثوي الرفيع، فهي تُفضل درجات أحمرالشفاه النيود الوردية أو الترابية الناعمة، التي تمنحها إطلالة رومانسية ناعمة تناسب شخصيتها وعلاقتها بعائلة مرموقة في عالم الموضة.

رسمة أيلاينر دقيقة وناعمة : "زين" تعتمد رسمة أيلاينر بسيطة تسحب العين برقة دون مبالغة، ما يُضفي لمسة من التحديد الأنيق لملامحها، مع رموش طبيعية أو خفيفة لإبراز الجمال الطبيعي.

حواجب مشذبة بأسلوب طبيعي : تهتم "زين" بالحواجب المرتبة ذات الشكل الطبيعي، باستخدام جل شفاف أو قلم بلون قريب من لون شعرها، ما يعكس أسلوبها في إبراز ملامحها دون تصنع.

تسريحات بسيطة بفخامة خفية: بين الشعر الويفي، أو الرفعة الناعمة، أو تسريحة الكعكة المنخفضة، تبرز "زين" بأسلوب يناسب تماماً صورة امرأة أنيقة من محيط راقٍ، خصوصاً أنها مقربة من واحدة من أرقى عائلات الموضة في العالم.

أناقة الأظافر البسيطة: تعتمد "زين" ألوان طلاء أظافر هادئة كالأوف وايت، والروز، والبيج، وغالباً ما تختار أظافر قصيرة أو متوسطة الطول، ما يُضيف لمسةً راقيةً لا تخرج عن خطوط الموضة الراقية.

لماذا أسلوب زين يعتبر مصدر إلهام؟

View this post on Instagram A post shared by Zein (@zein_qutami)

تمثل الجمال الطبيعي الممزوج بالفخامة. توازن بين الحياة العملية والأناقة الاجتماعية. إطلالاتها تعكس قيم العائلة التي أصبحت جزءاً منها. تعتمد الجمال الهادئ على الطريقة الأوروبية واللبنانية المعاصرة.

نصائح مستوحاة من أسلوب زين قطامي

ركزي على البشرة الصحية كقاعدة لكل مكياج.

حافظي على نعومة ألوانك، فهي تعكس الأنوثة والرقي.

لا تهملي تسريحة الشعر، واجعليها بسيطةً ولكن أنيقة.

استثمري في التفاصيل الصغيرة (الأظافر، الحواجب، الإشراق).

لا تتبعي كل الصيحات، بل اختاري ما يليق بك ويبرز شخصيتك.

يمكنك أيضاً قراءة: مع اقتراب حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي.. نستذكر صيحات جمالية من زفاف إيلي صعب جونيور

مَن هي زين قطامي؟ وما الذي نتوقعه من إطلالتها الجمالية يوم زفافها؟

https://www.instagram.com/p/DEQMgU4NxzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEQMgU4NxzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEQMgU4NxzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زين قطامي هي شابة أردنية ذات الـ28 عاماً، مقيمة في الإمارات، متخصصة في التسويق الرقمي وإدارة المحتوى، وذات خلفية في تصميم المجوهرات. لفتت الأنظار بأسلوبها الجمالي الناعم والراقي، حيث استطاعت أن تخلق هويةً جماليةً خاصةً بها تجمع بين البساطة، الذوق الرفيع، والأنوثة الهادئة. جمالها الطبيعي، حضورها المتوازن، وخياراتها الدقيقة في المكياج وتصفيف الشعر جعلتها مثالاً يحتذى به لكل مَن تبحث عن الإطلالة الأنيقة بدون تكلف.

ومع اقتراب موعد زفافها من سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أصبح اسم "زين" محط اهتمام أكبر، ليس فقط لعلاقتها بعائلة عريقة في عالم الموضة، بل لما تمثله من نموذج جديد للمرأة العصرية التي تمزج بين الجمال الطبيعي والرقي الكلاسيكي.

ومع بدء العد التنازلي ليومها الكبير، يكثر الفضول والتوقعات حول إطلالتها كعروس:

هل ستتألق بتصميم يحمل توقيع إيلي صعب، غني بالتفاصيل الأنثوية الراقية؟

هل ستحافظ على أسلوبها الناعم المعتاد، أم سنراها بإطلالة ملكية مبهرة تليق بالمناسبة والعائلة التي أصبحت جزءاً منها؟

من المرجح أن نراها بفستان كلاسيكي فخم بتطريزات دقيقة، إلى جانب مكياج هادئ يركز على إشراقة البشرة والشفاه النيود، مع تسريحة شعر ناعمة قد تكون على شكل كعكة منخفضة أو تموجات خفيفة منسدلة بأناقة.

مهما كانت خياراتها، المؤكد أنها ستتألق بإطلالة تحفظ هويتها وتعكس مكانتها الجديدة، وستدخل عالماً من الفخامة بأسلوب يليق باسمها واسم العائلة التي ستنضم إليها.