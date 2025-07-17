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الامارات | 50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق

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العراق ـ وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | 50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق 1/2
  • الامارات | 50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل وجُرح نحو 50 شخصا في حريق شب الليلة الماضية في مركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق، وفق ما أعلنته السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال محمّد جميل الميّاحي محافظ محافظة واسط، إن عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصا بين قتيل ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة.

وأعلن المياحي الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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