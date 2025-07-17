الفرق بين مكياج السبعينيات والمكياج العصري.. رحلة الجمال من الجرأة إلى الرقي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - حين تقفين أمام مرآتك وتبدئين في وضع لمسات المكياج على وجهك، أنت لا تطبقين مجرد ألوان على بشرتك بل تُحْيِين تاريخاً من الجمال، تعبرين عن ذوقك، وربما حتى عن مزاجك في تلك اللحظة. كل خط كحل، كل لون شفاه، كل لمعة ظل هو قرار فني، وشكل من أشكال التعبير عن الذات.

لكن، هل فكرت يوماً كيف كانت النساء من قبلك يعبرن عن جمالهن؟ كيف كان المكياج في عصور سابقة؟

هل كانت المرأة في السبعينيات تضع مكياجها بالطريقة نفسها التي تفعلينها اليوم؟

هل كانت أدواتها، ألوانها، ورسائلها الجمالية مثل رسائلك الآن؟

الزمن لا يغير الموضة فقط، بل يغير فلسفة الجمال، وتطور المكياج يجسد ذلك بأوضح صورة.

بين مكياج السبعينيات الغني بالتفاصيل، والمكياج العصري الذي يميل إلى البساطة المدروسة، هناك حكاية تستحق أن تُروى.

في هذا المقال، سنغوص معاً في مقارنة شاملة، مدعمة بالتفاصيل، لنفهم كيف تطور مفهوم "الجاذبية"، وكيف أصبحت المرأة اليوم أكثر تحكماً في اختيار طلتها بما يتناسب مع شخصيتها وليس فقط مع الصيحات. هيا نبدأ هذه الرحلة عبر عقود من الجمال والإبداع.

مكياج السبعينيات: بين الجرأة والتمرد

الأيلاينر أبرز سمات مكياج السبعينات- مصدر الصورة lookstudio by freepik

عقد السبعينيات لم يكن فقط زمن الموسيقى الحرة والموضة المتنوعة، بل كان أيضاً حقبة جمالية مميزة بكل المقاييس. تأثرت المرأة وقتها بحركة التحرر والتمرد، وبدأت تتعامل مع المكياج بوصفها وسيلة لإثبات الذات وكسر النمط التقليدي. فظهرت الألوان الزاهية، والستايلات الجريئة، والتفاصيل اللافتة.

أبرز ملامح مكياج السبعينات:

ظلال عيون لامعة وزاهية: الأزرق الفاتح، الأخضر الزمردي، البنفسجي بدرجاته. غالباً ما كانت الألوان تُمَد حتى الحاجب. رموش ضخمة ومكثفة: استخدام مكثف للماسكرا والرموش الصناعية، أحياناً مزدوجة لتعزيز التأثير الدرامي. كحل بارز: يرسم بشكل محيط بالكامل للعين، لإبرازها بشكل قوي. حواجب رفيعة جداً: كانت تشذب حتى تصبح شبه خط؛ ما جعل العين تبرز أكثر. شفاه لامعة: ألوان فاقعة أو معدنية، مع تحديد شفاه واضح. بلاشر قوي: على تفاحة الخدود، غالباً بدرجات وردية أو برتقالية.

المكياج الكلاسيكي في تلك الفترة لم يكن يتبع قواعد "أقل هو أكثر"، بل كان كل جزء من الوجه يحمل لوناً ورسالة.

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المكياج العصري: البساطة الراقية والإطلالة الطبيعية

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

مع تطور الزمن، تطورت مفاهيم الجمال، وأصبح التركيز أكبر على إبراز الملامح الطبيعية بدلاً من إخفائها أو التلاعب بها.

ظهرت فلسفة "Skin-like makeup" و"no makeup makeup" التي تهدف لإبراز الجمال بأقل قدر ممكن من المنتجات، لكن بأعلى درجات الدقة والاحتراف.

أبرز ملامح المكياج العصري:

بشرة نضرة ومضيئة: استخدام خفيف للفاونديشن مع لمسات من الهايلايتر والكونسيلر لإبراز الإشراق. ظلال ترابية هادئة: دمج بسيط بتقنيات متقدمة لخلق عمق طبيعي، من دون ألوان صارخة. رسم عيون ناعم: الآيلاينر مرن وخفيف، وقد يُستبدل أحياناً بتظليل بسيط على خط الرموش. رموش طبيعية: مع تحسين خفيف باستخدام ماسكرا خفيفة أو رموش فردية لتعزيز الطول والكثافة من دون مظهر اصطناعي. حواجب كثيفة ولكن مهذبة: تعبر عن قوة الشخصية، وتسرح بشكل طبيعي من دون الإفراط في التحديد. ألوان شفاه ناعمة: النيود، الوردي، والبيج هي الألوان الطاغية، وأحياناً يتم تلوين الشفاه بتكنيك الـlip tint ليبدو اللون وكأنه طبيعي.

المكياج العصري لا يحاول أن "يغير" ملامح المرأة، بل يحتفل بها.

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مقارنة دقيقة بين مكياج السبعينيات والمكياج العصري

ظلال العيون

في السبعينيات: استخدام ألوان زاهية ولامعة من ظلال العيون مثل الأزرق، الأخضر، والبنفسجي، وتمتد غالباً حتى الحاجب.

استخدام ألوان زاهية ولامعة من ظلال العيون مثل الأزرق، الأخضر، والبنفسجي، وتمتد غالباً حتى الحاجب. في العصر الحديث: اعتماد درجات ترابية ونيود، مع دمج ناعم لإبراز العمق الطبيعي للجفن.

رسم العيون

السبعينات: كحل كثيف يحيط بالعين من الأعلى والأسفل، ورسومات واضحة ومبالغ بها.

كحل كثيف يحيط بالعين من الأعلى والأسفل، ورسومات واضحة ومبالغ بها. اليوم: آيلاينر رفيع وخفيف، أحياناً يُستبدل بتظليل بسيط من دون خطوط صارخة.

الحواجب

السبعينيات: الحواجب رفيعة جداً، مقوسة بحدة، ترسم غالباً بقلم غامق.

الحواجب رفيعة جداً، مقوسة بحدة، ترسم غالباً بقلم غامق. اليوم: طبيعية، كثيفة ولكن ممشطة ومرتبة من دون مبالغة في التحديد.

الرموش

السبعينيات: طويلة جداً وكثيفة، مع استخدام واضح للرموش الصناعية.

طويلة جداً وكثيفة، مع استخدام واضح للرموش الصناعية. اليوم: طبيعية أو شبه طبيعية، يستخدم الماسكرا لتعزيز الشكل من دون مظهر اصطناعي.

أحمر الشفاه

السبعينيات: ألوان جريئة ولامعة مثل الأحمر الفاقع والبرتقالي، مع تحديد واضح للشفاه.

ألوان جريئة ولامعة مثل الأحمر الفاقع والبرتقالي، مع تحديد واضح للشفاه. اليوم: درجات طبيعية من أحمر الشفاه مثل النيود والوردي الفاتح، وتكنيكات ناعمة مثل الـombre أو lip tint.

البلاشر (أحمر الخدود)

السبعينيات: واضح جداً بلون وردي أو برتقالي، يطبق على تفاحة الخدود بشكل دائري.

واضح جداً بلون وردي أو برتقالي، يطبق على تفاحة الخدود بشكل دائري. اليوم: يُدمج بشكل ناعم على الوجنتين لإضفاء لمسة دفء طبيعية من دون بروز قوي.

فلسفة المكياج

السبعينيات: إطلالة جريئة، لافتة، تهدف للتميز والظهور، تعكس تمرد العصر.

إطلالة جريئة، لافتة، تهدف للتميز والظهور، تعكس تمرد العصر. العصر الحالي: إطلالة متوازنة، طبيعية، تبرز ملامح المرأة كما هي، مع لمسات ناعمة من الأناقة.

كيف تستوحين من مكياج السبعينيات بأسلوب عصري؟

مع أن مكياج السبعينيات تميز بالجرأة والمبالغة؛ فإن الكثير من عناصره عادت مؤخراً إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بشكل أكثر توازناً وعصرية. اليوم يمكنك أن تأخذي روح تلك الحقبة وتحوليها إلى لمسة أنيقة تبرز شخصيتك من دون أن تبدو إطلالتك قديمة أو خارجة على السياق.

إليك بعض الطرق الذكية للاستلهام من السبعينيات بأسلوب اليوم:

استخدمي ظلال العيون الملونة، مثل الأزرق أو البنفسجي، لكن اختاريها بتركيبة مطفية أو شبه لامعة، وادمجيها بطريقة ناعمة فقط على الجفن المتحرك.

مثل الأزرق أو البنفسجي، لكن اختاريها بتركيبة مطفية أو شبه لامعة، وادمجيها بطريقة ناعمة فقط على الجفن المتحرك. اختاري آيلاينر ملون، كالأزرق الداكن أو البنفسجي، بدلاً من الأسود، لرسم خط رفيع على الجفن العلوي يمنحكِ لمسة ريترو أنيقة.

كالأزرق الداكن أو البنفسجي، بدلاً من الأسود، لرسم خط رفيع على الجفن العلوي يمنحكِ لمسة ريترو أنيقة. أعيدي صيحة البلاشر القوي، ولكن بدلاً من وضعه بشكل دائري، استخدميه باتجاه تصاعدي لرفع شكل الوجه وإعطائه لمسة حيوية.

ولكن بدلاً من وضعه بشكل دائري، استخدميه باتجاه تصاعدي لرفع شكل الوجه وإعطائه لمسة حيوية. استرجعي اللمعة على الشفاه، باستخدام ملمع بلون نيود أو وردي فاتح فوق أحمر شفاه طبيعي.

باستخدام ملمع بلون نيود أو وردي فاتح فوق أحمر شفاه طبيعي. جربي الرموش الكاملة، لكن بنسخة خفيفة مثل الرموش الفردية أو تلك التي تركز على الطرف الخارجي للعين لإضفاء سحر الستينيات والسبعينيات مع لمسة عصرية.

خبراء تجميل عالميون يستلهمون من مكياج السبعينيات

الكثير من الميك اب آرتيست في العالم اليوم يعيدون إحياء جمال تلك الفترة ولكن بأساليب حديثة وتقنيات دقيقة، ومن أبرزهم:

خبيرة التجميل ليزا الدريدج Lisa Eldridge

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خبيرة تجميل بريطانية مشهورة، تُعرف بحبها للمكياج الكلاسيكي والريترو. كثيراً ما تستوحي من السبعينيات، خصوصاً في استخدام الألوان الناعمة مع لمسة لامعة، وتركز على البشرة المضيئة.

خبير التجميل هانغ فانغو Hung Vanngo

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من أشهر خبراء التجميل العالميين، يدمج بين الجرأة والأنوثة. غالباً ما يستخدم الألوان الدافئة والبلاشر الظاهر بأسلوب يذكرنا بمكياج السبعينيات، خصوصاً في إطلالات النجمات مثل Selena Gomez وEmily Ratajkowski.

خبيرة التجميل بات ماك غراث Pat McGrath

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خبيرة التجميل الأسطورية في عالم المكياج، لا تخاف من الألوان واللمعان، وتعيد صياغة روح السبعينيات بأسلوب عصري ومثير، وتركز كثيراً على العيون الدرامية والشفاه البارزة.

خبيرة التجميل شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury

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تستلهم كثيراً من السبعينيات مع لمسات من الهوليوود الكلاسيكية. مكياجها يجمع بين التوهج والنعومة، وهي من أكثر الأسماء تأثيراً في مجال المكياج العصري المستوحى من العقود الماضية.

لا تخافي من استلهام الماضي؛ فالمكياج اليوم ليس تقليداً أعمى، بل فن في إعادة ابتكار القديم بأسلوب يشبهك. خذي من السبعينيات جرأتها، ومن الحاضر نعومته، واصنعي لنفسك طابعاً فريداً لا يُنسى.