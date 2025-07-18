كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - تُعَدُّ رسمة الحواجب العريضة والطبيعية من أبرز الصيحات الجمالية في عالم الموضة في الوقت الراهن، وهي تلاقي رواجاً كبيراً وشعبية بين النساء عموماً والشابات بشكل خاص؛ لما لها من انعكاس ساحر على ملامح الوجه، والمكياج بأساليبه المختلفة.

وقد احتلت موضة الحواجب العريضة والطبيعية عروض الأزياء العالمية التي أُقيمت مؤخراً، وتحديداً أسبوع الهوت كوتور في باريس، حيث اعتمدت دور عالمية كثيرة هذه الصيحة؛ فبدت العارضات بحواجب عريضة بشكل طبيعي جعلت إطلالاتهن متألقة ولافتة، فما رأيك بأن تعتمدي رسمة الحواجب العريضة والطبيعية؟

في التالي، نرصد لك من "الخليج 365" طريقة رسم الحواجب العريضة والطبيعية، الموضة الأبرز في عالم الجمال.

الحواجب العريضة والطبيعية.. أي وجه تناسب؟

من عرض إيليس Aelis -الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



تتميز الحواجب العريضة والطبيعية بقدرتها على إبراز ملامح الوجه ومنحه طابعاً شبابياً وجريئاً في آنٍ، إلا أنها لا تليق بجميع أشكال الوجوه بالطريقة نفسها.

فإذا كنتِ من صاحبات الوجه البيضاوي أو المستطيل؛ فإن الحواجب العريضة والمستقيمة قليلاً تمنحك توازناً مثالياً بين الجبين والفك.

بينما تناسب الحواجب العريضة والمقوسة الوجوه المستديرة؛ كونها تضفي طولاً بصرياً على الوجه وتحدد زواياه.

أما إن كنتِ تملكين وجهاً على شكل قلب؛ فاختاري حواجب عريضة ولكن ناعمة الزوايا لتنعيم خط الجبين وتقريب الملامح أكثر.

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كيف أعرِف رسمة الحواجب التي تناسبني؟

القاعدة الأساسية لتحديد رسمة الحاجب الأنسب هي الانطلاق من شكل وجهك وكثافة شعرك الطبيعي. استخدمي قلماً أبيض لتحديد بداية الحاجب عند خط موازٍ لجسر الأنف، وحددي القوس عند الزاوية الخارجية للقزحية، والنهاية بمحاذاة الزاوية الخارجية للعين. إذا شعرتِ أن الحواجب العريضة لا تليق بك كما في الصور؛ فلا تترددي في تجربة مقاسات مختلفة تدريجياً إلى أن تصلي للتوازن المناسب لملامحك.

كيفية عمل حواجب ذات مظهر طبيعي

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph -الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لتحصلي على مظهر حاجبين طبيعيين؛ عليك أولاً العناية بهما من خلال تشذيب الشعيرات الزائدة بلطف من دون الإفراط في التنظيف. بعد ذلك، مشطي الحواجب للأعلى باستخدام فرشاة سبولي، واملئي الفراغات بخفة باستخدام قلم أو بودرة بتركيبة خفيفة غير لامعة، مع اعتماد ضربات صغيرة تحاكي الشعيرات الحقيقية.

ركزي على تكثيف الخط السفلي للحاجب أكثر من العلوي للحفاظ على مظهر خفيف ومُرتب. ولتثبيت الشكل؛ استخدمي "جل" شفافاً أو ملوناً بلون شعرك الطبيعي.

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هكذا أحصل على رسمة الحواجب العريضة والطبيعية

ابدئي بتحديد الخط السفلي للحاجب بشكل ناعم، ثم انتقلي إلى ملء الفراغات تدريجياً. احرصي على أن تبقي التدرج اللوني خفيفاً عند بداية الحاجب وأكثر كثافة نحو نهايته؛ ما يمنح الحاجب مظهراً احترافياً وغير مصطنع.

وإن رغبتِ في تعزيز الكثافة، يمكنك استخدام قلم بتركيبة شمعية بلون أغمق بدرجة واحدة من لون حاجبك، شرط أن تدمجيه جيداً ليتماهى مع الشعر الطبيعي. لمسة من الهايلايتر تحت القوس ستمنحك إشراقة فورية.

5 نصائح ذهبية احرصي على الأخذ بها

من عرض زهير مراد Zuhair Murad -الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

لا تتبعي الرسومات الحادة أو الخطوط المحددة جداً؛ فذلك يفقد الحواجب عفويتها. قللي من نتف الشعيرات بشكل دائم، ودعي حاجبيك ينموان بحرية؛ لتستفيدي من كثافتهما الطبيعية. الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت الأرغان تساعد في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته مع الاستخدام المنتظم. اختاري منتجات الحواجب بلون قريب من لون شعرك، وتجنبي الدرجات الرمادية أو السوداء الداكنة جداً. لا تهملي جلسات تهذيب دورية عند خبير مختص، خصوصاً إذا كنتِ غير واثقة من الشكل الأنسب لوجهك.

الحواجب العريضة تكمل إطلالتكِ العصرية

في زمن تُعيد فيه الموضة تعريف الجمال الطبيعي، تشكل الحواجب العريضة والمتناسقة حجر الأساس في الإطلالة الجمالية العصرية؛ فهي تمنحك حضوراً واثقاً، وتسمح لك بتجربة أنماط مكياج متجددة، مثل المكياج المونوشوم بدرجات النيود، أو الأيلاينر المسحوب الذي يبرز توازن الحاجب مع العين.

كما تتناغم الحواجب الطبيعية مع تسريحات الشعر الملساء أو المرفوعة، فتُبرز قسمات وجهك من دون مبالغة، وتُعزز من إحساسك بالحرية والجرأة في التعبير عن ذاتك.

فلا تترددي في احتضان هذه الصيحة، ودعي حواجبكِ تتكلم بأسلوبكِ الخاص!